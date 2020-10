Sala de vacina muda de endereço em Águas Claras

A Sala de Vacina de Águas Claras está funcionando no prédio da Administração Regional, nas antigas salas do Conselho Tutelar. O atendimento no novo espaço teve início nesta segunda-feira (28) em local mais amplo e com melhor ambiência para o atendimento da população. A antiga sala funcionava em um posto desativado da Polícia Militar.

“O espaço antigo era improvisado e limitado. Agora tem uma recepção com local de espera de atendimento na sombra e com área ventilada. A sala onde é feita a triagem dos usuários é climatizada e a área externa é coberta e tem estacionamento amplo”, descreve a gerente da Unidade Básica de Saúde 1 de Águas Claras, Leila Maria da Silva.

As novas instalações ficam na Rua Manacá, lote 2. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e de 13h30 às 17h30.

*Com informações da Secretaria de Saúde

