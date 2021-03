Cleber Barreto comemora estreia no Clubhouse: “Intuito é conseguir mais melhorias em prol da nossa cidade”

Um dos novos queridinhos, o Clubhouse é um aplicativo de rede social através de conversas por áudio. Com um alcance ensurdecedor nos últimos meses de criação do app, o DFÁguasClaras entrou de vez no aplicativo e promoveu o primeiro bate-papo com a população de Águas Claras sobre melhorias e benfeitorias, além de muita história sobre a nossa cidade. Com análise e opinião, o DFÁguasClaras estreou neste domingo (7), às 19h.

“Uma ferramenta muito interessante e que vai ajudar para mantermos o contato com várias pessoas. O áudio é diferente de texto e com isso, temos o contato com a opinião e sentimento de cada morador sobre assuntos que cerca a nossa cidade. Quando o app alcançar mais aparelhos, como o Android, o Clubhouse tem tudo para se tornar uma das principais ferramentas”, disse Cleber Barreto, idealizador do DFÁguasClaras.

“Fizemos um primeiro teste de uma sala no Clubhouse onde conseguimos conversar com alguns moradores sobre assuntos da nossa cidade e a gente já está vendo quais pessoas irão moderar essas salas. Intenção nossa é trazer pessoas de cargos públicos que poderão nos ajudar a trazer benefícios para a nossa cidade. É o intuito do nosso portal: trazer novas melhorias para Águas Claras. O DFÁguasClaras saiu na frente”, completou.

Focado em conversas, o Clubhouse é uma rede social de áudio exclusiva para iOS, com várias salas de variados temas e discussões. No bate-papo promovido pelo DFÁguasClaras logo mais, moradores poderão emitir a sua opinião e buscar a apuração e informação das notícias da cidade em tempo real com o time de jornalismo do portal da nossa cidade.

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.