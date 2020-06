PCDF prende grupo que aplicava golpes após roubar carros

Na manhã desta quina-feira (25), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), cumpriu 15 mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão domiciliar, na Operação Hércules. Os alvos são suspeitos de roubos a veículos. Um dos golpes do grupo era roubar um carro, instalar um rastreador nele e roubá-lo novamente.

Os criminosos instalavam dispositivos de rastreamento e passados alguns dias, seguindo o sinal do GPS, com uma chave reserva, furtavam, novamente, o veículo que haviam roubado e vendido como financiado. As determinações judiciais são cumpridas nas regiões de Planaltina, Samambaia, Santa Maria, Novo Gama (GO), Valparaíso (GO), Cidade Ocidental (GO) e Luziânia (GO).

A primeira fase da operação ocorreu em dezembro de 2019, na qual foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva, oito de prisão temporária, e mandados de busca e apreensão no Gama e Santa Maria. Nessa primeira fase da operação, os policiais miraram exclusivamente autores de roubos de veículos, os quais foram identificados em pelo menos 13 roubos, a maioria em Taguatinga e Águas Claras.

Os suspeitos responderão pelo crime de organização criminosa, e, na medida da culpabilidade de cada um, pelos crimes de roubo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, falsificação de documento público e estelionato.

