Professores começam a ser vacinados contra Covid-19 nesta quinta (20)

Por Pablo Giovanni | Foto: Ministério da Educação/Divulgação

17/05/2021 18:38, atualizado às 18:39 de 17/05/2021

Expectativa para muitos profissionais, a vacinação dos professores e demais trabalhadores da educação já tem data para começar no Distrito Federal. Com a possível chegada da nova remessa de doses repassadas pelo Ministério da Saúde – cerca de 85 mil – na madrugada desta terça-feira (18), o governador Ibaneis Rocha, confirmou que os professores terão a imunização iniciada na quinta-feira (20), mas afirma que a data pode ser antecipada.

“Com as 80 mil doses que estão chegando, serão vacinados o público de 30 a 49 anos com comorbidades, mais os professores e trabalhadores das creches do Distrito Federal”, disse Ibaneis.

Na tradicional coletiva, o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, afirmou que os trabalhadores de creches devem ser imunizados primeiro e que essa decisão é para que “pais que estão com dificuldade sobre onde deixar as crianças possam ter novamente essa opção [de levar às escolas] para voltar ao trabalho”.

Não haverá necessidade de agendamento

De acordo com a pasta, não haverá necessidade de agendamento para vacinação dos professores. Além de não haver necessidade de agendamento, a pasta afirma que os profissionais da educação serão encaminhados aos locais de vacinação mais próximo do local de trabalho do educador. A pasta reforça que a data será confirmada e posteriormente, divulgada.

Lista enviada pela Educação

A vacinação dos professores seguirá uma lista enviada pela Secretaria de Educação, com o nome dos primeiros contemplados selecionados pela pasta. A lista também contém profissionais das instituições de ensino privado.

