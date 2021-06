Terceira saída de Águas Claras está em fase de planejamento

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

09/06/2021 10:28, atualizado às 11:56 de 09/06/2021

O movimento nas ruas de Águas Claras, principalmente nos horários de maior movimento é coisa de “maluco”, com picos de congestionamento em várias regiões da cidade e transporte público lotado – trânsito do dia 28 de maio é exemplo.

Não é muito diferente para quem circula de carro, e que enfrenta congestionamentos nas poucas saídas e entradas, e além, nas principais avenidas da cidade – Castanheiras e Araucárias. Por isso, uma das saídas encontradas para melhorar a fluidez e a segurança no trânsito da cidade foi o projeto de construção de uma terceira saída para a Estrada Parque Taguatinga (EPTG), anunciado pelo DER em 2018.

No entanto, o projeto se arrasta por anos, prejudicando os mais de 40 mil veículos que circulam diariamente na região administrativa. Segundo a moradora Nataly de Abreu, 31, com a construção da terceira saída, ajudaria a conter retenções e grandes congestionamentos, mas com a demora das construções, outras saídas da cidade constantemente registram acidentes. A construção da nova pista, segundo ela, acarretaria para mais um problema: a possível falta de segurança.

“Agora, os motoristas fazem mais ‘gatos’, mesmo com a barreira para dividir as duas pistas, perto de onde eu moro [Estrada Parque Vicente Pires]. Os motoristas fazem mais irregularidades e por isso, têm mais acidentes. Com a terceira saída, vai facilitar bastante a fuga de criminosos que fazem vítimas perto do parque. Para os motoristas, principalmente no horário de pico, pode ajudar e prejudicar. Na iminência de todos procurarem uma saída, podem acabar se encontrando e causando mais congestionamentos”, disse.

A terceira saída também é comentada por outros moradores. Guilherme Marques, 25, reforça a criação de mais entradas e saídas da cidade, logo que o movimento é intenso. “Águas Claras precisa de mais acessos. O fluxo de veículos é muito grande na nossa cidade”, diz.

Para a moradora Rosangela Silveira, 53, vai melhorar bastante. “De dentro da cidade com certeza. Para entrar, também deveria ter outras alternativas, porque está difícil na volta pra casa. Isso em plena pandemia”, afirmou, sobre o período de pandemia. “Tem que ser um projeto inteligente, diferente do que se tornou o viaduto Israel Pinheiro”, concluiu.

No projeto inicial, a nova saída de Águas Claras terá 2km de extensão, com duas faixas em cada sentido, ligando o balão de interseção entre a Avenida Pitangueiras e a Avenida Parque Águas Claras. Também estão previstas ciclovias. A pista passará por área doada pela Residência Oficial do GDF.

Buriti

Em nota, o Palácio do Buriti informou que a “3ª saída está em fase de planejamento para licitação da ponte”. Questionamos sobre o prazo na fase de planejamento e posteriormente, início da licitação, mas até o momento não obtivemos resposta.

DER-DF

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal afirmou que a demora para início das obras “deve-se à necessidade de obtenção de licença ambiental”. Um dos motivos é a existência de uma bacia de contenção, construída pelo GDF em 2018 e que fica no trajeto da pista.

Ibram

O Instituto Brasília Ambiental, responsável pelo Parque Ecológico de Águas Claras e licenciamentos ambientais do DF, em contato com o DFÁguasClaras, diz que não recebeu pedido de licença ambiental por parte do DER para a execução da obra, além de informações necessárias e, portanto, não tem como comentar sobre o assunto.

