//Nova base de prevenção e combate a incêndios no Parque Ecológico Águas Claras

O Instituto Brasília Ambiental inaugura nesta sexta-feira, (7), às 9h, a base fixa da Diretoria de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (DPCIF) no Parque Ecológico Águas Claras. Este ponto fixo estratégico faz parte das ações de preparo do órgão ambiental para o enfrentamento da seca, período que tem seu auge no segundo semestre do ano e no qual há mais propensão de ocorrerem incêndios florestais.

Nessa base de Águas Claras serão lotados vários brigadistas, técnicos e alguns analistas, ficarão ainda as viaturas, carros pipas e o almoxarifado. Nela serão realizadas as ações de monitoramento da DPCIF. “Será uma base bem robusta, tanto de prevenção e combate, como de análise de dados, porque vai abrigar o programa de monitoramento, que produz o boletim periódico de áreas queimadas”, especifica o diretor da DPCIF, Pedro Paulo Cardoso.

Para a coordenadora do Programa de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PPCIF) da Sema, Carolina Schubart, a sede funcionará também como ponto fixo de importante estratégica de prevenção. “”Em 2020 tivemos uma redução de 50% dos incêndios florestais nas Unidades de Conservação do DF. Em 2021 esperamos diminuir ainda mais”, completa.

Considerada o quartel general de proteção e combate a incêndios florestais, a base atenderá boa parte das unidades ecológicas daquela região do Distrito Federal, além do próprio parque de Águas Claras. “Com ela vamos ampliar nossa área de atuação e fortalecer esse lado do DF, que precisa de um olhar mais detalhado na questão de prevenção de incêndios florestais”, explica Cardoso.

Com esta nova base, a DPCIF vai passar a contar com três pontos fixos. Já existe um na sede do próprio órgão ambiental, na Asa Norte, e outro na Estação Ecológica de Águas Emendadas (Esecae), em Planaltina.

Inauguração da nova base do Brasília Ambiental de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais

Dia: 7 de maio (sexta-feira)

Horário: 9h.

Local: Parque Ecológico Águas Claras

* Com informações do Brasília Ambiental

