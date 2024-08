Jovem tem celular roubado próximo a estação Águas Claras

Na noite desta quarta-feira(07), por volta das 19h40, um jovem de 14 anos foi assaltado enquanto voltava para casa. Ele desceu na estação de metrô Águas Claras. Quando estava próximo ao Porks, em direção a Boulevard Sul, foi abordado por 2 homens, um deles em uma bicicleta. Os criminosos agrediram a vítima pelas costas.

O jovem foi atingido por socos na cabeça e nas costas. Em seguida, os dois ladrões derrubaram a vítima no chão. Ameaçando estarem armados, roubaram um celular.

“Meu filho não teve ferimentos graves, mas ficou muito assustado” relata a mãe da vítima

Paradeiro do celular

A família conseguiu localizar o celular pelo iCloud. O dispositivo apareceu primeiro no Shopping Popular da Ceilândia, por volta das 16h, e depois, às 19h, em uma chácara no Sol Nascente. No entanto, os ladrões desligaram o celular, dificultando a recuperação do aparelho.

Nota da PMDF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que realiza patrulhamento contínuo na região de Águas Claras, empregando policiais a pé, viaturas e motos, especialmente nos horários de maior movimento. A intensificação do policiamento ocorre por meio da “mancha criminal”, gerada a partir das ocorrências relatadas pela população e das ligações feitas ao número 190.

