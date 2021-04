//A campanha de vacinação contra gripe começou na Rede Pública de Saúde

A rede pública de saúde iniciou nesta segunda-feira (12) a campanha nacional de vacinação contra a gripe para prevenir a contaminação pelo vírus influenza.

A 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza deve se estender até o dia 9 de julho e tem como objetivo vacinar o público-alvo, com 1.117.656 moradores do DF. A expectativa é vacinar pelo menos 90% dos grupos elegíveis.

Por orientação do Ministério da Saúde, não se pode usar duas vacinas ao mesmo tempo – Covid-19 e o da gripe – por isso a campanha terá alterações este ano, sendo dividida em três etapas: o primeiro público-alvo a ser contemplado é o de crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da área de saúde.

“É importante que seja priorizada a administração da vacina de Covid-19, caso a sua primeira ou segunda dose já esteja marcada para os próximos dias, devendo respeitar o intervalo de 14 dias para que assim possa tomar a vacina contra a Influenza. É importante a população ficar atenta a todas as anotações em sua caderneta de vacina”, afirma Fernando Erick Damasceno, coordenador de Atenção Primaria da Secretaria de Saúde do DF.

É necessário, portanto, aguardar o mesmo prazo de 14 dias para receber a dose contra a Covid-19. A pasta da saúde reforça a importância da pessoa levar o seu cartão de vacinação para avaliação das equipes de saúde que atendem nos locais de vacinação.

Optando por lugares onde não há a vacinação da Covid-19, o posto de vacinação na Administração Regional de Águas Claras, localizado na Rua Manacá está aplicando a vacinação contra a gripe. Outro local de vacinação mais próximo é na UBS 01 Águas Claras, do Areal.

A proteção é contra Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e a Influenza B. A imunização estará disponível até o dia 9 de julho, em 100 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Confira a lista completa de locais no link.

Na rede privada em Águas Claras, indicamos a @neocentrovacinas que fica no Águas Claras Shopping e oferece Drive Thru da vacina da gripe e pneumo13

Outras informações (61)98350-2134 WhatsApp

