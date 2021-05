Águas Claras: conselho de Cultura da cidade é inaugurado na manhã desta terça-feira (25)

Por Pablo Giovanni | Foto: Administração de Águas Claras/Divulgação

25/05/2021 22:06, atualizado às 22:10 de 24/05/2021

Com ausência do secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues – esteve na inauguração da sede da Aruc -, a sede regional do Conselho de Cultura de Águas Claras foi inaugurado nesta terça-feira (25). Na cerimônia de entrega do espaço – antigo posto de saúde -, o administrador de Águas Claras, André Queiroz e outros representantes da secretaria, além da deputada distrital Júlia Lucy (Novo) estiveram presente.

“A economia definitivamente precisa ser enxergado como cultura. Cultura é economia e economia é cultura. No atual momento, passamos por um problema de desemprego muito grande no DF e, por isso, precisamos valorizar a cultura, fomentar, incentivar e destravar para gerarmos mais empregos”, disse a deputada Júlia Lucy. “E Águas Claras, pela sua densidade demográfica, IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e o nível de estudo da população, é uma cidade com potencial de consumo de cultura muito grande”, concluiu a deputada.

Eleita, a presidente do Conselho Regional de Cultura de Águas Claras, Estela Domênico, agradeceu a oportunidade de comandar o conselho na cidade. “Estou muito feliz. É um sonho muito antigo de fomentar a cultura em Águas Claras. Trazer vida e arte para essa cidade, e agradeço a oportunidade da administração”.

O espaço será exclusivamente destinado ao movimento cultural de Águas Claras, com vistas a atender, mapear e ampliar a participação dos artistas da cidade, além de promover cursos, debates, oficinas, aulas e eventos que contemplem todas as manifestações artísticas, seja teatro, cinema, artes plásticas, música, circo, capoeira, entre outros.

De acordo com a administração, não houve emenda parlamentar na reformulação do espaço – anteriormente, o espaço foi uma sala de vacinação – sendo toda a reforma realizada através de recursos dos conselheiros de cultura, com apoio de algumas empresas.

