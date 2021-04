DF começa a vacinar pessoas de 62 e 63 anos neste sábado (24)

Por Pablo Giovanni | Foto: Breno Esaki/Divulgação

22/04/2021 22:55, atualizado às 22:57 de 22/04/2021

O Distrito Federal vai começar neste sábado (24) a vacinar pessoas de 62 e 63 anos contra a Covid-19. A expectativa é a de imunizar 45mil pessoas destas duas faixa etária. Na missa de celebração pelo aniversário de Brasília, na Catedral, o governador Ibaneis Rocha (MDB) já havia sinalizado positivamente para o início da vacinação para o novo grupo, porém, havia uma incerteza sobre a chegada de mais doses na capital. “Têm vindo cerca de 80 mil doses (quantidade da leva anterior), então, a gente aguarda que seja o mesmo lote nesta semana”, afirmou o emebedista.

Com a expectativa, o voo da Latam sairá de Guarulhos (SP) para o Distrito Federal na noite desta quinta-feira com 46,5 mil doses de vacinas, que servirá para a ampliação da vacinação dos novos grupos no DF. A expectativa é pela chegada do avião na capital às 0h40 de sexta-feira (23).

Vacinação no fim de semana

De acordo com o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, foram montados mais pontos de vacinação do que os utilizados no último fim de semana. Parte desses postos será apenas para ida de carro (drive thru), as demais a pé e de caráter misto.

O secretário Osnei Okumoto disse que a partir de sexta-feira (23) 34 mil pessoas de outros grupos prioritários estarão aptas a receber a segunda dose da vacina.

No fim de semana, a vacinação funcionará em novos moldes:

Postos abertos no sábado (24), das 9h às 17h:

Parque da Cidade (Estacionamento 12) – Drive-thru Estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha – Drive-thru Shopping Iguatemi, no Lago Norte – Drive-thru Faculdade Uniplan, em Águas Claras – Drive-thru Faculdade Unieuro, em Águas Claras – Drive-thru Ceilândia Mall – Drive-thru Parque da Cidade (Estacionamento 13) – Drive-thru Torre de TV – Drive-thru SESC da Ceilândia – Drive-thru UBS 5 de Ceilândia – Drive-thru Taguaparque – Drive-thru UBS 1 do Guará – Apenas pedestres UBS 3 de Ceilândia – Apenas pedestres UBS 2 de Samambaia – Apenas pedestres UBS 5 de Planaltina – Drive-thru e pedestres UBS 1 de Sobradinho – Drive-thru e pedestres SESI Gama – Drive-thru e pedestres

Postos abertos no domingo (25), das 9h às 17h:

Parque da Cidade – Drive-thru Estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha – Drive-thru Taguaparque – Drive-thru Faculdade Uniplan, em Águas Claras – Drive-thru Torre de TV – Drive-thru SESC Ceilândia – Drive-thru Ceilândia Mall – Drive-thru

Vacinação solidária

Nos pontos de vacinação, haverá locais para a doação de 1kg ou mais de alimentos. O objetivo é amparar famílias em vulnerabilidade social, que tiveram a situação agravada pela pandemia.

