Ibram convida comunidade para participar de decisões sobre o Parque Areal

O presidente do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), Cláudio Trinchão, divulgou em Diário Oficial desta segunda-feira (15/6), convite para comunidade participar da elaboração do Plano de Manejo do Parque Ecológico Areal (Arniqueiras). As sugestões devem ser enviadas até 30/6.

O Plano de Manejo é um documento técnico, baseado na unidade de conservação, no qual se estabelece o zoneamento e as normas que devem presidir o uso da região e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas. Para participar da elaboração do documento, a comunidade pode enviar informações, opiniões, sugestões e críticas sobre o parque para o e-mail para [email protected]

O Parque Areal fica localizado entre Taguatinga e Águas Claras. Encontra-se em uma região alta, de onde se tem vista privilegiada de Águas Claras, Guará e até Plano Piloto.