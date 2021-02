//Vamos falar sobre SEGURANÇA em Águas Claras?

Águas Claras assim como as demais Regiões Administrativas do DF contam com o CONSEG (Conselho de Segurança) nosso presidente atualmente é Hoto Barros, morador antigo da cidade e que sempre esteve próximo aos problemas de Águas Claras.

Todos os meses o CONSEG abre suas portas para a comunidade participar trazendo sugestões de melhorias no âmbito da segurança e vale ressaltar que a segurança no CONSEG é vista de uma forma bem ampla, logo a falta de energia em praça publica está ligado a segurança , assim como o trânsito e varias outras questões. Por isso na reunião do CONSEG sempre tem os representantes de cada órgão.

Participam do CONSEG: Secretaria de Segurança Pública, Administração Regional, Policia Militar, Policia Civil, Corpo de Bombeiros, Detran, DER, DF Legal, Conselho Tutelar. Adicionalmente, sob demanda, são acionados através da Administração Regional a Novacap, CEB, Caesb, SLU e outras instituições direta ou indiretamente necessárias para apoio ao atendimento das demandas.

Para enviar a sua demanda para o CONSEG, acesse o formulário clicando aqui

Nós como moradores de Águas Claras precisamos acompanhar as reuniões , participando com sugestões que poderão impactar diretamente a nossa qualidade de vida!

