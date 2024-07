Metrô-DF adota novas medidas de segurança para evitar incêndios

Metrô-DF iniciou novos testes nos trens mais antigos da frota no último domingo (21/7). Após dois incêndios em 2024, sendo um deles, em Águas Claras, no dia 12 de janeiro, em um vagão do metrô entre as estações Concessionárias e Águas Claras. O trem estava vazio quando as chamas consumiram o vagão.A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal decidiu revisar todos os carros da série 1000, que já têm 40 anos de uso, para identificar pontos de sobreaquecimento em circuitos e painéis.

Engenheiros eletricistas do Metrô-DF recomendaram essa medida após o incêndio de 13 de julho, quando um trem pegou fogo logo após sair da Estação Central e precisou ser evacuado na 110 Sul. O piloto tentou levar o veículo à estação de manutenção, mas o fogo se espalhou ao chegar na 114 Sul.

Todos os carros da frota 1000 serão testados para identificar sobreaquecimentos nos circuitos e painéis elétricos. A companhia afirmou que qualquer problema identificado resultará em intervenção corretiva imediata. Os trens passam por inspeções com câmeras termográficas e testes detalhados para avaliar microeletrônicos e circuitos de potência.

Os trens mais novos no DF, são de 2009

Logo, nem tão novos assim. O sistema de metrô do DF possui uma das frotas mais antigas do país. Entre 11 capitais brasileiras com transporte metroviário, Brasília está em último lugar na aquisição de novos trens, com a frota atual tendo uma média de idade de 20,6 anos.

A companhia informou que há um projeto para comprar 15 novos trens, o qual necessita de cerca de R$ 900 milhões. O projeto já recebeu aprovação pelo Ministério das Cidades e aguarda financiamento do BNDES, com expectativa de resultado entre outubro e novembro.

No entanto, a chegada dos novos trens ainda levará tempo. Após a aprovação, o processo interno do BNDES pode durar de quatro a cinco meses, seguido pelo início da licitação, que pode levar de dois a três anos devido à complexidade.

