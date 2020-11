Assalto em joalheria acontece novamente no Shopping DF Plaza

Nesta sexta-feira (6), o shopping DF Plaza, em Águas Claras, foi novamente alvo da ação de criminosos. Outra joalheria sofreu tentativa de assalto, 10 dias após uma loja do mesmo segmento ter sido alvo de bandidos. Na ocasião, um homem, cliente do centro de compras, acabou atingido com um tiro no ombro. Desta vez, também houve disparos, efetuados pelos próprios ladrões, mas, segundo informações preliminares, ninguém se feriu.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), dois homens bem vestidos entraram na Vivara e tentaram levar produtos da loja. Eles conseguiram fugir, mas, até a última atualização desta reportagem, não se sabia ao certo o prejuízo. Com máscaras, a dupla levou celulares e tablets das funcionárias do local.

Um disparo efetuado por um dos assaltantes atingiu uma pilastra. A Divisão de Repressão a Furtos (DRF) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está no local e informou que há cápsulas espalhadas pelo chão. Imagens do circuito interno estão sendo analisadas.

Informações Metrópoles

