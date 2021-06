SLU prevê a instalação de 143 lixeiras em Águas Claras a partir de julho

Por Pablo Giovanni | Foto: Divulgação/SLU

24/06/2021 11:42, atualizado às 11:45 de 24/06/2021

Para contribuir com a limpeza das ruas e avenidas da cidade, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) vai instalar lixeiras em pontos estratégicos de Águas Claras a partir de julho. Um dos principais problemas relacionado ao meio ambiente do país é o destino para onde se vai o lixo, seja ele descartado corretamente ou literalmente “jogado no chão”.

Com isso, nas últimas duas etapas, foram instaladas 342 lixeiras em pontos comunitários e de grande circulação na cidade, como quadras, paradas de ônibus, parque e áreas verdes, segundo o SLU. Na próxima etapa, com previsão de ser iniciada em julho, “serão mais 143 lixeiras em áreas residenciais (próximas aos prédios residenciais), totalizando 485 lixeiras para toda região de Águas Claras”, afirmou o serviço de limpeza.

As lixeiras que serão instaladas têm uma chave de segurança, para que seja evitado que os sacos sejam abertos indevidamente, além de vandalismo. Portanto, apenas os coletores conseguem abrir, recolher e colocar novos sacos de lixo. Segundo o serviço de limpeza urbana, a coleta de resíduos é feita diariamente nos locais com lixeiras.

Moradores sugeriram os pontos de instalação de lixeiras

Segundo o SLU, os locais de instalação das novas lixeiras na cidade foram indicados e selecionados com apoio dos moradores de Águas Claras, através do aplicativo SLU Coleta DF – disponível na Play Store e App Store. Os novos equipamentos só podem ser instalados em postes.

A equipe do DFÁguasClaras fez download do aplicativo e constatou ser fácil o manuseamento da plataforma. No aplicativo, é importante a pessoa interessada ligar o GPS do aparelho celular e verificar se a localidade apontada está correta antes de enviar a sugestão ao SLU.

Por já ter as localizações definidas, o SLU afirma que os locais apontados pelos moradores ficarão no banco de dados do aplicativo para futuramente novas etapas de instalação de lixeiras.