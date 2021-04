Águas Claras: mulheres são maior parte de infectados pela Covid-19, mas homens morrem mais

A pandemia do coronavírus no Brasil atinge majoritariamente pacientes do sexo feminino. Em Águas Claras, a curva segue os mesmos passos do restante das cidades administrativas: a maioria dos casos confirmados da Covid-19 são de mulheres.

Em números, os dados confirmam: a Secretaria emitiu nas últimas 24 horas 1.066 novos casos da Covid-19 no DF, sendo 473 novos casos do gênero masculino e 593 novos casos do gênero feminino. Se filtrarmos os dados apenas de Águas Claras, a cartilha segue a mesma: 18 homens e 22 mulheres, totalizando 40 novos casos.

Desde do início da pandemia, os números ficam mais escancarados: 8.900 casos (46,6) são de pessoas do gênero masculino, sendo 10.188 casos (53,4) pessoas do gênero feminino. No entanto, quando se contabiliza as óbitos, dados apontam que, mesmo sendo minoria dos contaminados, os homens morrem mais.

Dados assustam

Monitoramento da Secretaria da Saúde nas regiões administrativas mostram que, em todas as regiões do DF, o número de óbitos de homens são mais constatados. Em Águas Claras, por exemplo, 188 óbitos foram registradas desde do início da pandemia, sendo 125 são homens (66,5%) e 63 são mulheres (33,5%). No DF, 4.121 de 7.210 são de homens (57,2%).

Segundo o médico infectologista e professor da Universidade de Brasília, Jonas Brant, além de outros fatores, há indícios que uma proteína facilite a entrada do Covid-19 no organismo.

“Homem tem maior letalidade, ou sejam quando infectados morrem mais que mulheres. Os determinantes não são claro, mas existem hipóteses como a busca tardia por atenção medica, outra hipótese é a de uma enzima que facilita a entrada dos vírus nas células (ACE-2) ter maior concentração em homens.”

Quando comparamos outras doenças que, como a Covid-19, são virais e não têm vacinas, notamos que o vírus do novo coronavírus faz estragos no Brasil, seja em números de casos ou óbitos. Dentro de um período de 3 de janeiro a 20 de março deste ano, a dengue, outra doença que atinge os brasileiros, o DF registrou 2.698 casos da dengue e não houve óbitos.

Em comparação ao vírus da Covid-19, no mesmo período, 74.467 casos foram registrados, com 1.086 óbitos.

Vacinação

O balanço da vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal deste domingo (18/4) aponta que 360.178 pessoas receberam a primeira dose do imunizante. No período de vacinação deste domingo, 2.879 pessoas foram vacinadas com a primeira dose. Os dados se referem aos computados até as 19 horas, e foram divulgados pela Secretaria de Saúde

No caso da segunda dose, 140.433 pessoas receberam o imunizante, com 204 pessoas sendo vacinadas neste domingo (18/4).

Balanço da 1ª dose Região de Saúde Central: Asas Sul e Norte, lagos Sul e Norte, vilas Planalto e Telebrasília, Sudoeste/Octogonal, Cruzeiro e Noroeste

Asas Sul e Norte, lagos Sul e Norte, vilas Planalto e Telebrasília, Sudoeste/Octogonal, Cruzeiro e Noroeste Região de Saúde Sudoeste : Taguatinga, Samambaia, Recanto das Emas, Águas Claras, Arniqueira e Vicente Pires

: Taguatinga, Samambaia, Recanto das Emas, Águas Claras, Arniqueira e Vicente Pires Região de Saúde Oeste : Ceilândia, Brazlândia e Sol Nascente/Pôr do Sol

: Ceilândia, Brazlândia e Sol Nascente/Pôr do Sol Região de Saúde Centro-Sul : Guará, Cidade Estrutural, SIA, SCIA, Candangolândia, Park Way, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I e Riacho Fundo II

: Guará, Cidade Estrutural, SIA, SCIA, Candangolândia, Park Way, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I e Riacho Fundo II Região de Saúde Sul: Gama e Santa Maria

Gama e Santa Maria Região de Saúde Norte: Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Fercal

Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Fercal Região de Saúde Leste: Paranoá, Itapoã, Jardim Botânico e São Sebastião Total de doses aplicadas: 360.178 Doses distribuídas: 408.620

Balanço da 2ª dose

Total de doses aplicadas: 140.433

Doses distribuídas: 218.010

