Kettlebell: Família de Águas Claras é destaque nacional no esporte

Kettlebell para alguns é apenas um equipamento presente nas academias, para outros, um instrumento utilizado em uma modalidade esportiva que está em crescimento. Um esporte que Surgiu na Russia e consiste em levantar pesos, unindo força e resistência. Raphael Andrade, de 41 anos, é ex-jogador profissional de futebol e hoje um dos maiores atletas brasileiros de Kettlebell. Atualmente morador de Águas Claras, possui a UP Sports, localizada na Quadra 101, e por lá, também na função de educador físico, coordena os treinos de alunos e também de sua própria família, que se apaixonou pelo esporte.

A transição de carreira de Raphael

Depois de 19 anos como jogador de futebol profissional, passando por grandes clubes como Remo-PA, Bragantino-SP e também com passagens nos dois maiores clubes do DF, Gama e Brasiliense, Raphael começou a se preparar para encerrar a carreira perto de 2018, e nisso, passou a estudar educação física e já analisava outras modalidades esportivas, a que mais lhe chamou atenção, foi o Kettlebell.

“Eu já treinava esporadicamente a modalidade, mas com a chegada da pandemia, em 2020, comecei a me envolver mais com o esporte. Com o fim da minha carreira como jogador, busquei me especializar na modalidade, e além de ser atleta de um outro esporte, também me tornei professor.”

No Kettlebell, Raphael já foi campeão brasileiro, sul-americano e foi vice campeão mundial no último campeonato, disputado em Junho, na Polônia. Além dele, a filha, Julia Andrade, e uma de suas alunas, Tamara Araujo, também conseguiram medalhas.

Colocações do Campeonato Mundial, realizado em junho de 2024:



Raphael ficou em 2º na prova de meia maratona (30min) One Arm Jerk (OAJ) na categoria veterano 24kg.

Júlia ficou em 2º na prova de meia maratona (30min) One Arm Long Cycle (OALC) na categoria Under 18 16kg.

Tamara ficou em 4º na prova clássica de One Arm Long Cycle (OALC) categoria amadora 16kg e em 6º na prova de meia maratona (30min) One Arm Long Cycle (OALC) categoria amadora 16kg

Entenda mais sobre a modalidade por meio das imagens a seguir:

União entre o esporte e a família

Quando ainda era jogador, Raphael conheceu Rosane Castro, e assim, o carioca decidiu que ficaria na capital para manter um relacionamento. Com Rosane, Raphael construiu uma linda família, e hoje a esposa e também a filha do casal, Júlia Andrade, são as maiores companheiras do atleta, dentro de casa e nos treinos.

“Hoje eu tenho o orgulho de contar que sou treinador da minha filha e também da minha esposa. É muito gratificante saber que elas estão comigo e que o esporte está presente na vida delas assim como na minha” contou Raphael “O exemplo arrasta”

Raphael apontou que no início, todas as pessoas, inclusive sua esposa e também a filha, olham para o esporte com uma certa resistência, pelo uso de uma ferramenta pesada, que pode incomodar, mas caso a pessoa dê uma chance e persista, pode passar a gostar da modalidade.

Próxima competição será em Brasília

O próximo campeonato sul-americano de Kettlebell será em Brasília, entre os dias 15 e 17 de novembro.

“Estamos nos preparando para o próximo campeonato, muito motivados depois dos resultados do mundial, mas o trabalho duro deve ser feito para manter os bons resultados. Por fim, quem por acaso se interessar pela modalidade, pode conhecer a Up Sports, todos serão muito bem vindos”

