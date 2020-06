OS CRITÉRIOS DO FIM DO ISOLAMENTO SOCIAL NOS CONDOMÍNIOS

A questão da reabertura dos espaços e áreas comuns nos Condomínios seguem as mesmas pressões que as algumas cidades brasileiras estão sofrendo. É preciso entender que uma decisão precipitada pode custar a vida de muitos brasileiros e já estamos nos aproximando da marca dos 30 mil óbitos confirmados pelo MS

A questão é que a curva epidêmica está ascendente e parte da população ainda não absorveu os novos hábitos para uma convivência social segura.

As recomendações da OMS para os governantes, também se aplica à realidade de alguns Condomínios, por isso devemos atentar para os seguintes critérios

1) A transmissão do vírus precisa estar controlada;

2) O Sistema de Saúde deve estar funcionando plenamente, com capacidade para detectar, isolar e tratar todos os casos;

3) O risco de novos casos precisa ser minimizado

4) Abertura de fronteiras precisam ser controlada de forma intensa, evitando o risco de importação de casos

5) As comunidades devem ser mobilizadas para manter as medidas individuais e sociais de prevenção da doença

6) Condomínios, Escolas, Locais de Trabalho e Religiosos, assim como, Academias, Bares e Restaurantes devem adotar medidas preventivas e de controle da disseminação do COVID-19

Corremos o risco de levar mais tempo em isolamento pela ausência da devida adesão da população e do descaso das autoridades sanitárias e governamentais às medidas não farmacológicas de enfrentamento da Pandemia.

E quem puder fica em casa fiquem e sigamos na medidas preventivas (limpeza das mãos, álcool em gel e uso de máscaras), e vai passa sigamos firme do propósito de minimizar a contaminação e dias melhores virão!

HENRIQUE CASTRO, advogado, professor universitário, Presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB subseção Taguatinga/DF e Membro da Comissão Especial de Direito Condominial CFOAB.

