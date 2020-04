//Retomada das atividades em Águas Claras pode ser diferente

De acordo com o governador Ibaneis Rocha, tudo vai depender do total de casos confirmados na cidade durante a testagem em massa

“A população intensa em condomínios ajuda na contaminação. Se houver o registro de uma contaminação muito grande, a reabertura no comércio lá pode ser diferente”, sinalizou Ibaneis, nessa quarta-feira (22/04).

No primeiro dia de testes grátis oferecidos à população nessa segunda-feira (20/04), cerca de 4 mil pessoas passaram pelo exame – e 46 tiveram resultados positivos. Destas, 29 moram em Águas Claras, o que poderá fazer com que a retomada das atividades aconteça não só por áreas, mas por regiões. “A população intensa em condomínios ajuda na contaminação”, ressaltou o governador.

O segundo dia de testagem em massa registrou 41 resultados positivos. Ao todo, 3.359 testes foram realizados por drive-thru nos oito pontos instalados no Plano Piloto e Águas Claras, onde foram registradas 31 contaminações.

Agendamento on-line

A testagem está disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no Estádio Mané Garrincha, nos estacionamentos 4, 6, 11 e 13 do Parque da Cidade, na Residência Oficial do Governador e nas universidades Unieuro e Uniplan, em Águas Claras.

A expectativa é que mais pontos de testagem, pelo mesmo sistema drive-thru, sejam abertos nos próximos dias. Para quem for comparecer aos locais, é necessário levar documento de identidade e comprovante de residência.

A partir desta quinta-feira (23/04), a população do Distrito Federal poderá contar com mais uma ferramenta no combate à pandemia de Covid-19: o TestaDF. Por meio dela, o cidadão poderá acessar um sistema e fazer o cadastro antecipado para participar da triagem da testagem em massa, que começou na segunda-feira (20/04).