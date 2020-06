Assim como a mulher, o homem também precisa estar atento á sua saúde e aos sinais de alerta que o seu corpo dá. Difícil muitas vezes é convencê-los disso!!

Poucos sabem, mas o Ministério da Saúde tem um Programa Nacional de Atenção á Saúde Integral do Homem o (PNAISH). Programa esse que visa a promoção de ações específicas para a saúde masculina em todos os níveis sociais e faixa etária, baseado em cinco pilares importantes:

Acesso e Acolhimento;

Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva;

Paternidade e Cuidado;

Doenças prevalentes na população masculina;

Prevenção de Violências e Acidentes.

Todos esses pilares através de campanhas, buscam alertar os homens sobre a importância de se cuidar.

Quando falo sobre saúde do homem sem vergonha, é porque todos sabemos que a maioria dos homens não tem o costume de procurar ajuda médica quando percebem algo diferente em seu corpo e, na maioria das vezes, por vergonha ou preconceito mesmo.

Por exemplo, o exame de toque retal, que deve ser feito por homens acima dos 40 anos para disgnóstico precoce de problemas na próstata, sempre foi motivo de piadas de mau gosto e preconceito entre eles, sendo esse um exame importante para a rotina masculina.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca) no Brasil o tumor de próstata é o segundo mais comum entre os homens, correspondendo a 68 mil novos casos entre 2018 e 2019, perdendo apenas para o câncer de pele.

Dois em cada dez pacientes com câncer de próstata são diagnosticados em fases mais avançadas da doença, o que torna o tratamento ainda mais difícil.

Assim como a saúde da mulher, a saúde do homem sempre entrou em diversos tabus a décadas e mesmo com toda a modernidade e as informações que todos tem acesso, ainda não conseguem se libertar das algemas do preconceito e medo.

“Tem muito a ver com o fato de o homem não ter um médico dele desde cedo. O homem vai quando precisa. A mulher vai ao ginecologista desde a primeira menstruação”, Fábio Schutz, oncologista integrante do Comitê Científico no Instituto Vencer o Câncer.

Eu poderia aqui dar um milhão de motivos pra você, homem, se cuidar e buscar sempre fazer seus exames de rotina para manutenção e prevenção de sua saúde, mas o que posso dizer, é que não é vergonha alguma buscar ajuda, se consultar, fazer exames necessários e preventivos. Nossa saúde é o nosso bem mais valioso. Cuide dela. Por você e por sua família.

Eu sou Nádia Teixeira, Enfermeira, Professora e Consultora em Saúde.

Toda quinta feira temos um encontro marcado aqui, na Coluna Café com Saúde.

HOMENS, SE CUIDEM!