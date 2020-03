Profissionais de saúde são homenageados por serviços prestados em meio a pandemia

Profissionais de saúde foram surpreendidos, na última quarta-feira (25), com a entrega de rosas e demais demonstrações de carinho. O gesto é a forma que a população encontrou para agradecer pelos serviços destes servidores públicos. Equipes se emocionaram e demonstraram gratidão com as homenagens.

Na Unidade Básica de Saúde 1 de Águas Claras, a equipe da Sala de Vacinação vem recebendo o carinho da população. São bilhetes, rosas e palavras de agradecimento aos serviços prestados durante a campanha de vacinação, e dos cuidados preventivos contra o Covid-19.

Além dos servidores de Águas Claras, aquipe que atua na tenda da dengue, instalada no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), também foi surpreendida com a homenagens.

Enquanto a população tenta cumprir a quarentena e o isolamento social, diante da ameaça do novo coronavírus, profissionais de saúde continuam trabalhando para cumprir seu trabalho.

