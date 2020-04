Unidade de Saúde em Águas Claras ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade

A equipe multiprofissional da Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 de Águas Claras começou a prestar atendimento especial à população vulnerável e à comunidade circense que se encontra na região. Também foram entregues cestas básicas doadas por voluntários. Todos se unem em uma rede de solidariedade no enfrentamento ao novo coronavírus.

“Em nossa área de abrangência, muitas famílias estão vulneráveis nesse momento de pandemia. A crise não é só na saúde, mas também é econômica. Com isso os profissionais conseguiram cestas básicas que estão sendo entregues para as famílias. Além das doações, estão recebendo orientação sobre benefícios e cuidados com a saúde”, destaca a gerente de Serviços da Atenção Primária de Saúde de Águas Claras, Núbia dos Passos.

Muitos usuários da UBS, localizada no Areal, são autônomos ou desempregados. Ao receberem as doações, eles foram informados sobre o trabalho realizado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), onde podem ter acesso serviços emergenciais. Também tiveram as carteiras de vacinação atualizadas e foram orientados sobre as formas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19.

O atendimento e as doações foram processados de forma individualizada, com intervalos entre os usuários, evitando as aglomerações. O mesmo procedimento foi realizado entre as famílias de integrantes de um circo que, localizado na região da UBS 1, está com os espetáculos cancelados, em função do período de quarentena necessário à prevenção contra o coronavírus.

Informações SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES)

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje temos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.