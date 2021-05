O sedentarismo e o aumento dos riscos de problemas respiratórios como a Covid-19.

Ei meu amigo leitor, você é sedentário? Deixou de praticar atividades físicas ou pesou a mão na má alimentação durante essa quarentena? Precisamos conversar!

Muitos associam o sedentarismo apenas a problemas metabólicos como diabetes e colesterol, ou problemas cardíacos, ( o que já é grave!), porém, a falta de atividade física e a má alimentação, também podem interferir no bom funcionamento do nosso sistema respiratório, principalmente para pessoas que já tem uma pré-disposição a eles.

E se tratando da Covid-19 não é diferente, por ser um problema que atinge diretamente as vias respiratórias.

O corpo humano é uma máquina incrível, que precisa de movimento! Contudo, como toda máquina, também precisa de manutenção, de cuidado, de observação! Por exemplo, se você não faz a troca de óleo periódica do seu carro, isso pode danificar a vida útil do motor, pois pode criar acúmulo de “borra” no mesmo, fazendo com que o motor sofra danos prejudicando um dos componentes mais importantes, o coração do carro. Ok amigos eu não sou especialista em mecânica mas creio que deu pra entender a analogia não é mesmo?

Assim acontece no nosso corpo, com o acúmulo de gordura nas artérias devido ao excesso de gordura e açúcares que associados á falta de exercícios regulares, prejudica o nosso coração e também os pulmões, pois isso exige um maior esforço deles para funcionar, diminuindo sua vida útil.

A Covid-19 tem se mostrado cada vez mais agressiva aos pulmões e vias respiratórias, se tornando mais prejudicial ainda em pacientes que não costumam ter uma rotina saudável. E eu falo de coisas simples viu? Caminhadas regulares, alimentação mais equilibrada com verduras, frutas, alimentos integrais que facilitem a digestão, ricos em fibras, vitamina C e ferro, beber água. Não é preciso muito para se ter uma vida saudável. È preciso disciplina!

Isso tudo se complica, se aliado á bendita ansiedade que tem afetado a maioria da população, o que pode gerar também falta de ar e batimentos cardíacos acelerados.

Com tudo isso, percebemos que cuidar do nosso corpo e da nossa mente é mais do que fundamental não só agora na pandemia, mas ao longo de toda a nossa vida, pois ainda temos que enfrentar as sequelas pós covid.

E falando no pós covid, a matéria da semana que vem terá um convidado super especial para falarmos sobre esse período pós covid, que tem impactado a vida da maioria dos pacientes guerreiros, sobreviventes desse vírus, mas que ainda carregam rastros do que essa doença cruel pode deixar.

Conto com vocês?

Eu sou Enf. Prof. Nádia Teixeira, e temos um encontro marcado ás quintas-feiras aqui, na coluna café com saúde!

Instagram: @prof. nadia_cst

