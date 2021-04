Vulnerabilidade social de Águas Claras é pauta no Palácio do Buriti

Com início da campanha de solidariedade iniciada no DF nesta semana, que tem o objetivo de beneficiar famílias em vulnerabilidade durante o enfrentamento da pandemia do coronavírus, a campanha desenvolvida pela Subchefia de Políticas Sociais e Primeira Infância do gabinete do Governador em conjunto com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Governo e a Vice-Governadoria implementaram a arrecadação de cestas básicas em todos os pontos de vacinação do Distrito Federal.

Com isso, o administrador de Águas Claras, André Queiroz, em conjunto com a coordenadora de Desenvolvimento da RA, Juliana Macedo, e o gerente de Cultura, Taercio Mendes, participaram de um encontro com o Secretária de Desenvolvimento Social e primeira-dama do DF, Mayara Noronha, para apresentar um documento listando as pessoas que estão em vulnerabilidade social na cidade.

Pontos de entrega de alimentos e cestas básicas no DF

Nos 50 locais de vacinação na capital, a pasta da saúde destinou um ponto para a entrega das cestas básicas e alimentos. Além dos locais de vacina, em parceria com redes de supermercados, outros 10 pontos de coletas foram instalados: supermercados Caíque, Super Top, Super Veneza, Cerramix, Superbom, Pravocê, Dona de Casa, Comper, Big Box e Ultrabox.

