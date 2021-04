Vacinação de idosos de 66 anos começa neste sábado (3/4) no Distrito Federal

Inicia neste sábado (3/4) a vacinação das pessoas de 66 anos ou mais contra o coronavírus no Distrito Federal. As doses serão aplicadas em 16 pontos de drive-thru espalhados pela cidade, já que as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) não irão abrir no feriado prolongado desta sexta-feira.

Secretaria Municipal de Saúde confirmou que aguarda a chegada de um novo lote de vacinas para definir o calendário da campanha.

A inclusão de mais um grupo de vacinação é graças a um novo lote de vacinas que foram repassadas pelo Ministério da Saúde. Com a expectativa de chegada de 116 mil doses, sendo 100 mil da Coronavac e 16 mil da vacina de Oxford, as doses chegarão ao DF nas próximas horas, vindo de São Paulo (SP).

“Vamos receber 100 mil doses de vacina para garantir a vacinação da dose 2 dos já imunizados com a dose 1, ficando disponíveis para um novo grupo somente o quantitativo que garante a imunização do público de 66 anos e início de vacinação da segurança pública”, disse Ibaneis Rocha ao portal de notícias Metrópoles.

Seguindo os mesmos moldes de vacinação nos grupos anteriores, a vacinação para idosos com 66 anos ou mais não será necessário agendamento para vacinação. Procuramos a Secretaria de Saúde sobre o ponto de vacinação na Faculdade Uniplan, já que no último final de semana a vacinação para idosos ocorreu na unidade, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos retorno.

Por ora, o único ponto de vacinação em Águas Claras é na Faculdade Unieuro, na entrada da cidade.

Escolhas

Apesar da vontade de também imunizar a população de 65 anos, a nova remessa repassada pelo Ministério da Saúde será direcionada para a aplicação da segunda dose.

“Meu planejamento era vacinar também o público de 65 anos, mas teremos que esperar por uma nova remessa de imunizantes. Espero que o Ministério da Saúde possa liberar uma nova remessa o mais breve possível”, pontuou o governador.

Sem previsão para agendamento para vacinação de profissionais

Não há, por ora, uma expectativa para agendamento para vacinação de profissionais da saúde privada e nem de outras categorias prioritárias do Distrito Federal.

A medida foi adotada após a redução considerável do repasse de imunizantes à capital para o mês de abril.

Locais de vacinação

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.