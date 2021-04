//TRT-10 fixa percentual mínimo para funcionamento do Metrô-DF em caso de greve

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) determinou que, em caso de paralisação dos metroviários do Distrito Federal, seja garantido o funcionamento e circulação de 60% dos trens do Metrô-DF que normalmente circulam em dias úteis e sábados, em horários de “pico”, e 40% de veículos nos horários de “vale” e aos domingos e feriados. A multa diária em caso de descumprimento da decisão foi estipulada em R$ 100 mil.

A decisão liminar é do presidente do Tribunal, desembargador Brasilino Santos Ramos, que atendeu parcialmente a um pedido de tutela antecipada ajuizado pelo Metrô-DF. Na ação, a Companhia narra que, após várias tentativas frustradas para pactuação do Acordo Coletivo de Trabalho para viger no período 2021-2023, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresa de Transporte Metroviários do DF (SindMetrô) aprovou indicativo de greve da categoria com paralisação total das atividades.

O desembargador presidente ressaltou na liminar que o direito de greve ao trabalhador é assegurado pela Constituição Federal. No entanto, destacou que o artigo 10 da Lei nº 7.783/1989 descreve serviços e atividades cuja prestação não pode ser descontinuada, ou seja, aqueles que são definidos como essenciais, dentre eles, a atividade de transporte coletivo. Nesse caso, entidades sindicais, empregados e empregadores se obrigam a garantir a prestação de serviços mínimos, para evitar danos à sobrevivência, à saúde e à segurança da população.

“Desse modo, considerando-se a essencialidade da atividade prestada pela suscitante, a qual transporta diariamente milhares de passageiros, aliada à notoriedade de que o Distrito Federal atravessa atual fase de ascensão do número de infectados e de óbitos causados pela pandemia do novo coronavírus, não se duvida que a paralisação noticiada implique em efetivo prejuízo direto a toda a população do ente federativo”, sustentou o magistrado na liminar.

Horários de “vale” e de “pico”

Na decisão, o presidente do TRT-10 também estabelece quais são os horários de “pico” e de “vale” para fins de cumprimento da liminar. Em dias úteis, são considerados de “pico”, períodos das 6h às 8h45 e das 16h45 às 19h30. O “vale”, em dias úteis, pela manhã, corresponde ao horário das 8h45 às 16h45 e, à noite, das 19h30 às 23h30. Aos sábados, os “picos” são das 6h às 9h45 e das 17h às 19h15, o “vale” diurno, das 9h15 às 17h, e o “vale” noturno, das 19h15 às 23h30.

(Bianca Nascimento)

Processo nº 0000312-40.2021.5.10.0000

Fonte: TRT-10

Funcionários do Metrô do Distrito Federal iniciaram uma greve, por tempo indeterminado, nesta segunda-feira (19). A paralisação foi decretada em assembleia virtual durante a madrugada. Com isso, as estações abriram com 30 minutos de atraso, às 6h.

BRT tem novos horários no Distrito Federal Ao todo, 14 dos 24 trens circulam em horário de pico. Às 6h30, o tempo médio de espera nos terminais era de 11 minutos. Já, às 8h30, a espera pelos trens durava cerca de 15 minutos. Horários de pico no Metrô-DF: Manhã : 6h às 8h30

: 6h às 8h30 Tarde: 16h45 às 20h30 De acordo com o Sindicato dos Metroviários (SindMetrô), a categoria protesta contra o corte do auxílio-alimentação, de R$ 1,2 mil. Além disso, os metroviários citam “descumprimentos judiciais, como os descontos ilegais da greve de 2019 que, até hoje, não foram devolvidos”. Com informações G1

