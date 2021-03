Senado aprova e acompanhantes poderão fotografar e filmar vacinação

Proposta apresentada pelo senador Styvenson Valentim (Podemos-RN), o Senado discutiu e aprovou na terça-feira (16) o projeto que determinou o direito do acompanhante fotografar e filmar a aplicação da vacina contra a covid-19, além de assistir à marcação do lote da vacina.

Desde do início da vacinação no país, muitos casos de “vacina de vento” foram registrados, sendo seguida por várias investigações pelo Ministério Público. Para inibir tais atitudes, o texto foi aprovado no Senado.

“Grande parte da população está repleta de incertezas acerca do cumprimento das duas etapas de imunização, da observância da fila de prioridades, dos imunizantes que serão disponibilizados, da falsificação de vacinas, da aquisição de vacinas em número suficiente para a população e se isso ocorrerá em prazo razoável”, argumenta o autor do projeto, senador Styvenson Valentim (Podemos-RN).

“A previsão de se garantir a presença de um acompanhante durante a vacinação, o registro desse ato, bem como o acompanhamento da marcação do lote da vacina no cartão de vacinação respectivo, é providência bastante razoável, sobretudo em tempos de pandemia, pois são direitos que conferem maior segurança de que a vacina aplicada está correta e a inoculação do imunizante foi feita de modo adequado”, disse o senador Álvaro Dias (Podemos-PR).

“De fato, tem sido observados e investigados casos até mesmo de vacinação forjada, com desvio dos imunizantes. A edição da norma, portanto, tem a possibilidade de evitar esses problemas e tranquilizar a população”, disse, ao portal Poder 360.

Caso algum profissional impedir a filmagem e seja flagrado, acarretará prisão de 6 meses a dois anos, além de multa e sanções.

Furas-filas

Investigação em andamento pelo Ministério Público desde janeiro após denúncias de pessoas que estariam furando a fila de vacinação contra a Covid-19, no texto também aprovado pelo Senado ficou estabelecido que caso constatado, pessoas que furaram fila estariam sujeitas a

Caso a pessoa seja vacinado, não faça parte do grupo prioritário de cada região e seja flagrado, seja em flagrante ou após denúncias, acarretará prisão de um a três anos, além de multa.