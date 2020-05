Saúde faz mais 5.697 testes rápidos em drive-thru

A Secretaria de Saúde testou, somente nesta segunda-feira (25), 5.697 pessoas para a Covid-19, por meio dos postos drive-thru. Dos exames realizados, 224 deram positivo. A unidade que mais registrou a doença, por meio do teste rápido, foi o posto montado no Paranoá, com 57 confirmações. Em seguida, a unidade situada em Samambaia, com 33 e no Iesb de Ceilândia, com 29 resultados positivos.

A realização do exame, que detecta a presença de anticorpos gerados pelo organismo para enfrentar o vírus, não descarta a necessidade de procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na ocorrência de sintomas. Eles costumam ser detectáveis com maior segurança a partir do sétimo dia da exposição.

A testagem em massa na população do Distrito Federal começou em 21 de abril e, neste período, 106.643 cidadãos já foram testados. A doença foi detectada em 1.919. Os testes são seguros e aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O cadastro para fazer o exame deve ser feito no site testa.df.gov.br. O cidadão deve preencher o formulário e, em seguida, escolher o ponto em que fará a testagem. A visualização das vagas é disponibilizada até dois dias seguintes à data de marcação.

O drive-thru é exclusivo para pessoas sintomáticas ou que tenham histórico de contato com algum caso confirmado e residam com idosos, e que moram nas regiões administrativas abrangidas pelo local onde o posto está montado.

Posto de Testagem Testes 21/05 Positivos 21/05 Até agora Positivos até agora Plano Piloto – Parque da Cidade 595 18 20.476 133 Sudoeste/Octogonal – Terraço Shopping 460 6 2.888 19 Paranoá – Estádio JK 507 57 4.674 256 Guará – ParkShopping 744 12 12.438 241 Guará – Administração Regional 554 13 2.828 55 Taguatinga – JK Shopping 557 25 6.881 201 Brazlândia – Administração Regional 552 14 2.925 41 Ceilândia – Iesb 614 29 9.190 327 Gama – Bezerrão 553 17 6.050 222 Samambaia – Administração Regional 561 33 5.419 143 Águas Claras Desativado Desativado 17.650 130 Planaltina Desativado Desativado 3.162 73 Lago Sul Desativado Desativado 4.165 41 Sobradinho Desativado Desativado 3.202 24 Lago Norte Desativado Desativado 4.695 13 Total 5.697 224 106.643 1.919

-informações Agência Brasília

