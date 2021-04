Quase 13% da população já foi vacinada no DF contra a Covid-19

Em quase 90 dias da campanha de vacinação contra a covid-19, o Distrito Federal já vacinou 12,9% da população-alvo, adultos com 18 anos ou mais. De acordo com a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), o DF tem 2.309.944 pessoas acima dos 18 anos. Para se obter a cobertura vacinal, deve-se considerar somente a população-alvo, uma vez que ainda não há vacina para crianças e adolescentes. Até o momento, já foram vacinadas 297.956 integrantes do grupo prioritário. Com a segunda dose, foram 75.485 vacinados, o que corresponde a 3,27% de cobertura.

“Até então se calculava o percentual relacionado à população total do DF e isso não correspondia a nossa meta que é vacinar a população com 18 anos ou mais”, explica a subsecretária de Planejamento em Saúde, Cristiane Braga. “A taxa de cobertura vacinal corresponde ao número de pessoas do público-alvo que foram vacinadas. No caso da vacina contra a covid-19, temos um denominador para a população do DF com idade superior a 18 anos”, explica a subsecretária de Planejamento em Saúde, Cristiane Braga.

O coordenador de Atenção Primária da Secretaria de Saúde, Fernando Érick Damasceno, considera que a organização das bases de vacinação montadas em pontos estratégicos contribuiu para dar celeridade ao processo. Além disso, Fernando também pontua que o DF está em um ritmo progressivo de abertura de bases de modo a alcançar a população dos grupos prioritários o mais rapidamente possível. “A vacinação é o principal recurso terapêutico capaz de frear esse ritmo da pandemia no Brasil. Estamos sempre na expectativa da chegada de mais doses, pois nossa capacidade de vacinação é grande”, observa.

Vacinômetro

Os indicadores percentuais passam a ser informados no Vacinômetro da Secretaria de Saúde a partir desta quarta-feira (31). Das 448.410 doses recebidas pelo Distrito Federal, 415.980 já foram distribuídas para as redes de frio regionais e o restante está armazenado na Rede de Frio Central, no Parque de Apoio.

Considerando as doses distribuídas, já foram utilizadas 92,03% do total distribuído para aplicação da primeira dose e 81,86% para a segunda. Atualmente, são utilizadas as vacinas CoronaVac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac, e a vacina de Oxford, produzida pelo laboratório AstraZeneca e, no Brasil, pela Fundação Oswaldo Cruz.

População de outros estados

No mais recente boletim sobre a vacinação no DF, divulgado na segunda-feira (29), a Secretaria de Saúde informou que vacinou com a primeira dose, até o momento, 29.106 pessoas que residem nos 26 estados brasileiros. Com o reforço, esse número é de 10.922.

Diante dessa realidade, o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, e o presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF, Gilberto Occhi, foram até ao gabinete do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga e explicaram esse cenário da vacinação.

Segundo os gestores locais, por causa da localização, a capital do país vem recebendo moradores de municípios vizinhos da região do Entorno, especialmente de Goiás, que lotam a rede de saúde distrital em busca de imunização contra o coronavírus.

Essa procura não programada tem prejudicado o atendimento à população local, tanto que a Secretaria de Saúde estuda a possibilidade de exigir comprovante de residência para garantir que nos postos da rede só sejam vacinados os moradores das regiões administrativas do DF.

Queiroga sinalizou que o Ministério da Saúde está sensível às reivindicações e aberto para trabalhar em parceria para melhorar a saúde pública do Distrito Federal. “Vamos aprofundar as discussões, sobretudo, para aprimorar a assistência no DF”, afirmou.