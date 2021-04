Ouvidoria: Praça na 102 norte tem bancos revitalizados

Na quinta-feira (8), o DFÁguasClaras abriu uma solicitação (So-087080/202) a respeito de bancos quebrados na Praça Perdiz, na 102 norte. Até agora, muitas das demandas sobre conservação de praças na cidade não foram resolvidas pois as praças solicitadas estão sobre os cuidados do Programa Adote Uma Praça.

Como não é o caso da Praça da 102 norte, na última segunda (19), a Administração de Águas Claras atendeu a demanda, consertando os bancos quebrados.

Praças de Águas Claras

A conservação das praças da cidade sempre foram uma demanda dos moradores. Com bancos e parquinhos quebrados, sujeiras e falta de cuidados, a Administração sempre busca a revitalização dos locais. Hoje, algumas praças estão sobre os cuidados do Projeto Adote Uma Praça, no qual cabe ao adotante manter as áreas adotadas limpas e em perfeitas condições de uso para a comunidade. As parcerias auxiliam na concretização do senso de responsabilidade ambiental, a partir do compromisso com a manutenção do espaço.

Porém, existe algumas praças que continuam sob a responsabilidade da Administração Regional, como a Praça Perdiz, na 102 norte, que foi revitalizada na última segunda (19).

Se você viu alguma irregularidade, problemas na calçada, lixo, ou alguma outra reclamação é só nos enviar sua demanda pelo e-mail ([email protected]) com o máximo de detalhes possível. Além disso, informe o local do fato, e também uma foto para comprovar. Você poderá acompanhar a solicitação do protocolo no site da Ouvidoria-DF.

Juntos iremos buscar uma cidade melhor, contribua com sua sugestão e solicitação.

