Ouvidoria: Equipe de Trabalho DF Legal responde demandas de moradores de Águas Claras

No dia 9 de março, os moradores de Águas Claras denunciaram terrenos abandonados que estão acumulando sujeiras e bichos indesejados. Na Avenida Jequitibá, lote 885, o terreno da Terracap foi denunciado por moradores devido ao abandono, e até por uma plantação de milho dentro do local.

O protocolo foi aberto (Re-061842/2021) e respondido no dia 24 de março. realizamos ação fiscal no local. A Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística – DF Legal afirmou ter feito uma vistoria no local e confirmado a situação do local, porém trata-se de imóvel pertencente a UNIÃO/ESTADO. Diante disso, foi solicitado ao Gabinete desta casa, que seja oficiado o órgão responsável, dando ciência da irregularidade encontrada no imóvel de sua propriedade, solicitando as devidas providências objetivando a resolução do problema

Outra denúncia recebida por moradores foi do terreno em frente a Pizza a Bessa, na quadra 310. Os residentes do Residencial Madison, segundo eles última manutenção feita no local foi ainda no inicio da gestão do Administrador Chicão. Nesse tempo o mato cresce e junto com isso a ocupação por moradores de rua. Outra denúncia são os painéis de propaganda instalados no prédio tem sido denunciado desde outubro de 2020, favorecendo a ocupação e ocultação dos invasores e dos lixo que se espalha internamente, atraindo ratos, escorpiões, etc, se tornando um caso de saúde e segurança pública.

O protocolo (Re-061847/2021) foi respondido no dia 25 de março, e foi informado a realização da vistoria e constatado as irregularidades. Portanto, foram executados os seguintes autos: 1 – Auto de Notificação em razão de Engenho publicitário irregular 2 – Auto de Notificação em razão de Engenho publicitário irregular 3 – Auto de Notificação em razão de Engenho publicitário irregular 4 – Auto de Notificação em razão de Engenho publicitário irregular. Portanto, foi iniciado assim procedimento administrativo fiscal cujos prazos são definidos em legislação específica.

Se você viu alguma irregularidade, problemas na calçada, lixo, ou alguma outra reclamação é só enviar sua demanda para o e-mail ([email protected]) com o máximo de detalhes possível. Além disso, informe o local do fato, e também uma foto para comprovar. Você poderá acompanhar a solicitação do protocolo no site da Ouvidoria-DF.

