//Ônibus, táxis e carros de aplicativo: fiscalização após dia15

Semob divulgará cronograma com escala intercalada para renovação das vistorias

O serviço de vistoria de ônibus, táxis e carros que atendem por meio de aplicativos no Distrito Federal deverá ser retomado na segunda quinzena deste mês. Por meio da portaria nº 105, publicada nesta sexta-feira (3) no DODF, a Secretaria de Transporte e Mobilidade revalidou as vistorias de todos os veículos utilizados no transporte público coletivo e no transporte individual de passageiros. De acordo com a portaria, estão renovadas as vigências das vistorias que venceram ou vencerão no período de 09 de março a 14 de julho de 2020.

As vistorias estavam com prazo de validade prorrogado desde a adoção do Plano de Contingência Distrital para evitar a propagação do novo coronavírus, causador da Covid-19. Em portaria publicada no dia 3 de abril, a Semob decidiu pela prorrogação das vistorias cujos prazos de validade estivessem compreendidos entre os dias 9 de março e 29 de junho. A medida foi tomada pela necessidade de garantir a segurança dos usuários do transporte coletivo do Distrito Federal, além dos motoristas, cobradores e demais trabalhadores do setor.

Com a portaria divulgada nesta sexta-feira, o prazo foi estendido até 15 de julho. Até lá, a Semob deverá divulgar um cronograma de apresentação dos veículos para realização de procedimento de vistoria, de forma escalonada e intercalada, visando evitar aglomerações e sobrecarga das atividades.

* Com informações Semob

Fonte: Agência Brasília

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras