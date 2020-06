//O sol de verão pode matar o coronavírus? Estudo afirma que os raios UV no meio-dia podem inativar 90% dos coronavírus – mas especialistas dizem que isso não fará nenhuma diferença na taxa de infecção

Dois cientistas aposentados do governo dos EUA publicaram um documento afirmando que os níveis de UV no sol do verão podem inativar 90% do coronavírus em 11 a 34 minutos

Algumas pesquisas descobriram mais atividade de coronavírus em áreas com temperaturas e umidade mais baixas, e alguns cientistas acham que é “sazonal”

Mas dois cientistas disseram ao DailyMail.com que a luz do sol não afetará significativamente a transmissão do coronavírus porque é protegido por gotículas de muco

Um novo estudo afirma que a luz solar do verão ao meio-dia pode matar até 90% dos coronavírus na maioria das cidades americanas e internacionais em 34 minutos.

Os autores do estudo – um par de cientistas aposentados do governo dos EUA, um dos quais trabalhava para o Exército e um segundo para a Food and Drug Administration (FDA) e os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) – acredita que os bloqueios podem realmente ter causado danos a cidadãos que não foram expostos à luz solar que inativam vírus.

O artigo deles, publicado na revista Photochemistry and Photobiology, está entre um crescente corpo de evidências que sugerem que o coronavírus pode estar no frio e se sair mais mal a temperaturas e umidade mais altas.

E a luz ultravioleta – a mesma radiação que o sol emite – agora está sendo usada para esterilizar superfícies, incluindo o metrô de Nova York .

Mas enquanto muitos cientistas afirmam que a dose de luz UV necessária para matar o coronavírus é insegura para os seres humanos e que o calor do verão pode diminuir, mas não impedir a pandemia, o Dr. Jose-Luis Sagripanti e o Dr. C David Lytle insistem que o sol nos manterá seguros.

Ele ecoa as garantias do presidente Trump de que o clima quente afastaria os surtos de coronavírus.

Mas dois especialistas disseram ao DailyMail.com que, embora a pesquisa seja interessante, é improvável que os dados baseados em laboratório sejam traduzidos diretamente para o mundo real, e é improvável que a luz do sol nos salve de infecções neste verão.

“Existe um pouco de verdade científica lá, mas não é o tipo de verdade que fará diferença na taxa de infecção”, disse Ben Neuman, biólogo da Texas A&M University Texarkana, ao DailyMail.com.

A luz do sol, ele disse, ‘limpará parte do vírus que está por aí, mas está nas coisas que saem da boca de alguém, paira brevemente no ar e entra direto no nariz ou na boca de outra pessoa’.

O Dr. Neuman, cuja maioria das pesquisas é especificamente sobre coronavírus, explicou que os raios UV podem matar o vírus nu, mas são muito menos eficazes na desativação do vírus quando ocorre em gotículas de muco dos narizes ou bocas das pessoas infectadas.

Os pesquisadores por trás do novo estudo usaram dados de exposições do vírus à luz UV em laboratórios e os analisaram através de um modelo feito para fins de “biodefesa” para estimar como a luz solar afetaria vários vírus.

De acordo com suas estimativas, o vírus pode ficar infectado por um dia ou mais entre dezembro e março na “maioria das cidades”.

Mas no verão, 90% ou mais do vírus seria desativado – o que significa que não seria mais infeccioso – dentro de apenas 11 a 34 minutos da luz solar do meio-dia nos meses de verão, estimam.

Eles também especulam que isso seria válido em muitas cidades do mundo (mas não especificam quais).

Para reforçar seu argumento, os pesquisadores apontam para as tendências na disseminação do vírus em várias partes do mundo nos últimos seis meses.

`A persistência viral estimada aqui para cidades nas latitudes norte, onde o COVID-19 se expandiu rapidamente durante o inverno 2019-2020 e a inativação viral relativamente mais alta nas latitudes mais meridionais, recebendo alta radiação solar durante o mesmo período, sugere um papel ambiental da luz solar no COVID- 19 pandemia ‘, escreveram eles.

O Dr. Sagripanti e o Dr. Lytle não são os primeiros a observar esse padrão.

Cientistas da Faculdade de Medicina da Universidade de Maryland publicaram um estudo no JAMA Network Open, demonstrando a estreita “banda” de cidades onde o coronavírus se espalhou como fogo entre novembro e março (embora não estivesse necessariamente presente nas oito cidades que examinou). pela duração desse período).

De novembro de 2019 a março de 2020, as oito cidades com expansão substancial estavam todas dentro de uma faixa estreita de latitudes entre 30 ° N e 50 ° N.

Os resultados mostraram que em janeiro de 2020 em Wuhan e em fevereiro de 2020 nas outras sete cidades, a temperatura média nas estações meteorológicas dos aeroportos estava entre 39F (4C) e 48F (9C).

As temperaturas médias 20 a 30 dias antes da primeira morte resultante da propagação do vírus em cada cidade eram praticamente as mesmas, variando de 37F (3C) a 48F (9C).

No entanto, o COVID-19 não conseguiu se espalhar amplamente entre as cidades ao norte dessa faixa, como em Moscou, Rússia, que fica a 56,0 ° N, e sul, como em Bangkok, Tailândia, a 13,7 ° N.

“Achamos que o vírus está se comportando como um vírus respiratório sazonal”, disse Mohammad Sajadi, professor associado do Instituto de Virologia Humana da Faculdade de Medicina da Universidade de Maryland, em entrevista recente ao DailyMail.com.

“O que isso significa é que o vírus tem requisitos de temperatura e umidade que ajudam na sua transmissão.”

Com base em experimentos que expuseram o coronavírus e a gripe sazonal à luz UV, o Dr. Sagripanti e o Dr. Lytle estimam que o SARS-CoV-2, que causa o COVID-19, é cerca de cinco vezes mais sensível à gripe solar.

Isso sugeriria que os níveis de atividade do coronavírus cairiam ainda mais baixo que a gripe durante o verão nos EUA, quando o país recebe a luz solar mais direta e potente.

De fato, quando o verão começou nos EUA, os hotspots originais – cidades como Nova York e Seattle, que se enquadram na “faixa” de vulnerabilidade identificada pela equipe da Universidade de Maryland, viram novos casos e mortes lentos.

E o Brasil, que está entrando no inverno, sofreu um aumento de casos nas últimas semanas, tornando-se repentinamente o segundo país mais atingido do mundo.

Mas esses são apenas elos de observação.

“O vírus cresceu na mesma proporção no Equador e na Islândia, que está frio”, disse Neuman.

No Brasil, as temperaturas raramente caem abaixo de 68. Nos EUA, estados como Arizona e Texas estão atingindo recordes. As altas temperaturas diárias nesses estados atingem uma média de 100 ou 90 graus F em junho.

“Agora [o vírus] está no sol dos EUA, no Arizona, Texas e Flórida – você não pode me dizer que essas pessoas não recebem muita luz do sol”, disse Peter Chin-Hong, especialista em doenças infecciosas da Universidade da Califórnia, São Francisco (UCSF).

O novo estudo está documentando “um fenômeno de laboratório”, afirma.

Ele repetiu os sentimentos do Dr. Neuman, dizendo: “Todos esses modelos são realmente legais e interessantes, mas provavelmente não são relevantes nesse momento”.

Quando o vírus é menos prevalente nas comunidades, o calor pode ter algum efeito marginal na ‘limpeza’ de vírus sobressalentes no ambiente.

Mas mesmo que seja sazonal, como a gripe, isso não significa necessariamente que o verão e as altas temperaturas tenham algo a ver com os picos e vales dos surtos de coronavírus.

O Dr. Neuman observa que a maioria dos vírus – como poliomielite e HIV – não é sazonal e não está claro o que torna a gripe e o coronavírus sazonais, e isso pode não ser explicado pelo clima.

“O fato é que não sabemos”, disse ele.

‘Os coronavírus também têm uma estação, mas é adiada por cerca de três meses e geralmente ocorrem na primavera, mas não há razão ou rima. “

Ambos os cientistas concordam que, seja qual for o efeito da luz solar, nada pode substituir o distanciamento social e o uso de máscaras.

Fonte: dailymail

