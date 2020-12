Natal nos Parques terá distribuição de sementes e mudas

Nesta quinta-feira (17) às 17h, o GDF por meio da Secretaria do Meio Ambiente e do Instituto Brasília Ambiental, lança o projeto Natal nos Parques no Parque Ecológico Olhos D’agua. O projeto acontecerá até o dia 6 de janeiro em dois parques ecológicos – o Olhos Dágua e o Parque Ecológico de Águas Claras.

Durante esse período, serão distribuídas sementes e mudas aos frequentadores dos parques, em ação desenvolvida em parceria com a Secretaria de Agricultura, Administração do Lago Norte, Novacap e o Jardim Botânico, até durar o estoque. Os espaços vão estar decorados com letreiros iluminados, trazendo mensagens natalinas tradicionais em conexão com mensagens ambientais.

“A ideia é levar o espírito natalino aos parques de Águas Claras e Olhos D’água, na Asa Norte, trazendo harmonia entre pessoas e natureza. E levar, ainda mais, conscientização sobre a importância do meio ambiente”, explica o coordenador do projeto e chefe da Unidade de Educação Ambiental do Instituto Brasília Ambiental, Marcus Paredes.

De acordo com o Brasília Ambiental, com a pandemia foi possível perceber com mais evidência a importância das Unidades de Conservação como proporcionadores de bem-estar à população. “O Natal nos Parques é uma primeira tentativa de trazermos o espírito natalino integrado com a natureza. Por isso vamos caracterizar os parques com esse clima natalino, que tanto mexe com todos nós, ainda mais neste ano atípico e desafiador que estamos encerrando”, enfatiza Paredes.

