Justiça dá 72 horas para o GDF apresentar informações sobre fechamento de escolas, academias e igrejas

Após a Defensoria Pública do Distrito Federal entrar com uma ação na tarde desta quinta-feira (11), solicitando a Justiça Federal o fechamento de escolas, academias e igrejas, a juíza federal Kátia Balbino de Carvalho Ferreira decidiu que o Governo do Distrito Federal (GDF) apresente informações sobre o agravamento da pandemia em um prazo de 72 horas.

Com números de lotação acima de 90% nos últimos dias, o DF, às 18h40, apresentava apenas sete leitos de UTI para adulto na rede pública.

Além do GDF, a Agência Nacional de Transportes Terrestes (ANTT) e Metrô-DF recebem a intimação da magistrada. Na intimação, a juíza da 3ª Vara Federal Cível determinou que o GDF apresente o número real de leitos disponíveis de UTI e UCI para Covid-19 com seus respectivos porcentuais de ocupação, seja público ou privado.

No despacho, a magistrada também solicitou que seja anexado dados sobre a lista de espera por leitos de UTI na capital – atualmente em 224. Além de dados sobre a lista, a juíza solicitou dados sobre o distanciamento social adotado nos transportes públicos coletivos da capital e dados sobre a fiscalização nesses locais. Por isso, a inclusão da ANTT e Metrô-DF.

No despacho, a magistrada ainda solicita aos rés que seja informado as medidas sobre o enfrentamento da pandemia, como dados científicos que possam garantir a saúde da população em flexibilizações de atividades. A magistrada ainda solicitou esses dados sobre os moldes daa reabertura de escolas particulares e academias, que ocorreu no início desta semana.

GDF desmente fake news

O Governo do Distrito Federal (GDF) desmentiu um áudio que circulou nos grupos de conversas em várias plataformas sobre o lockdown total na capital. No áudio, uma suposta profissional da saúde havia relatado que os últimos dias da pandemia pioraram nos hospitais, e, anunciava que o fim de semana seria marcado pelo anuncio do lockdown.

⠀

“Em tempos de notícias disseminadas de forma rápida e sem embasamento, a atenção com a veracidade do que é compartilhado é deixada de lado, o que torna arriscado o ambiente digital. Além de ser CRIME, o resultado é desinformação e desconstrução da verdade. E para nós, do GDF e da Agência Brasília, é de extrema importância o compartilhamento de notícias verdadeiras, pois manter a população bem-informada sobre as ações oficiais do governo é nosso trabalho”, disse a nota.

