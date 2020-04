Isolamento é desrespeitado em diversos pontos no DF

Com as as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e a adoção de medidas de isolamentono Distrito Federal até, pelo menos, 31 de maio, muitas pessoas continuam saindo de casa. O cenário se estende desde a área central de Brasília até regiões como Águas Claras, Ceilândia e Taguatinga.

Observando a cidade de Águas Claras, ainda há muitas pessoas na rua mesmo sem necessidade. Com crianças brincando na rua, mercados cheios, movimentação nas calçadas, o perigo de contaminação só aumenta na segunda cidade com mais casos no Distrito Federal.

No início da semana, houve uma morte devido ao Covid-19 em Águas Claras. A OMS e o Ministério da Saúde pedem a população que só saia de casa em casos de necessidade.

