Ibaneis anuncia lockdown no DF das 20h às 5h a partir de segunda-feira

Com alta nos casos e variantes circulando no DF, o governador Ibaneis Rocha decidiu decretar lockdown na capital federal a partir de segunda-feira (1°).

No texto que deve ser divulgado nesta sexta-feira (26) no Diário Oficial, Ibaneis irá anunciar restrição de circulação na capital das 20h às 05h, adotando medidas para restringir a disseminação do novo coronavírus.

Adiantado pelo governador, a ocupação dos leitos de UTIs no DF preocupam e medidas estão sendo tomadas.

“Estamos com 92% de UTIs ocupadas e vamos tomar as providências aos poucos, na medida do que for necessário. Por enquanto, essas são as providências urgentes”. “Vamos fechar tudo, exceto serviços essenciais, das 20h às 5h”, completou, comunicando que serviços essenciais como saúde e transporte não serão afetados, em contato com o portal de notícias brasiliense Metrópoles.

Um dos grandes afetados pelo novo lockdown é o comércio na capital. Em Águas Claras, inúmeros bares e restaurantes funcionam após o horário de 20h e, recentemente, foi permitido o horário de funcionamento normal dos estabelecimentos (após às 23h, conforme decreto autorizando).

Número da Covid-19 em Águas Claras