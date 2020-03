Homens são detidos com 193 munições em Águas Claras

Na manhã desta terça-feira (3), dois homens que transitavam em uma moto em cima de uma calçada na Rua 36 Sul de Águas Claras foram detidos pela Polícia Militar. Os policiais avistaram os suspeitos e decidiram parar, na revista foram encontrados uma pistola calibre 380, com carregador e munição, além de mais quatro carregadores extras. A dupla também estava com mais 193 munições do mesmo calibre.

A PM deu voz de prisão aos indivíduos, que foram encaminhados à 21ª Delegacia Polícia em Taguatinga Sul.

