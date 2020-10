Homem é baleado durante assalto em shopping de Águas Claras

Na tarde desta quarta-feira (28), um homem foi atingido por disparos durante um assalto a um estabelecimento do Shopping e residencial DF Plaza, em Águas Claras.

Segundo informações de um policial que se encontrava no local teria sido uma tentativa de assalto que resultou em um disparo de arma de fogo no homem, de 31 anos, que não tem relação com o assalto, e nem estava sendo assaltado. O ferimento ocorreu no ombro direito. O homem foi transportado para o HRT consciente, orientado e estável. Além disso, por conta da situação, as lojas foram fechadas e as testemunhas estão isoladas. Inicialmente, o complexo comercial e residencial está fechado também. Os moradores não podem sair dos blocos comerciais por enquanto.

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje temos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.