//Governo indica Weintraub para o Banco Mundial

O Ministério da Economia informou nesta quinta-feira (18/6) que oficializou a indicação do ex-ministro da Edução, Abraham Weintraub, para o cargo de diretor executivo do grupo de países, conhecido como constituency, que o Brasil lidera no Banco Mundial. A instituição financeira internacional efetua empréstimos a países em desenvolvimento e tem participação em fóruns e organismos internacionais.

De acordo com a pasta, Weintraub, que é economista e professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), possui qualificações para o cargo, além de ter sido um dos responsáveis pela elaboração do Plano de Governo da campanha do presidente Jair Bolsonaro em 2018.

“Com mais de 20 anos de atuação como executivo no mercado financeiro, Weintraub foi economista-chefe e diretor do Banco Votorantim, além de CEO da Votorantim Corretora no Brasil e da Votorantim Securities no Estados Unidos e na Inglaterra”, informou a assessoria do ministro Paulo Guedes. Segundo a nota, Weintraub também foi sócio da gestora de fundos Quest Investimentos, integrou o Comitê de Trading da BM&FBovespa, o Comitê de Macroeconomia da Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (Andima) e foi conselheiro da Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord).

A cadeira representada pelo Brasil na Diretoria Executiva do Banco Mundial é integrada por Colômbia, Equador, Trinidad e Tobago, Filipinas, Suriname, Haiti, República Dominicana e Panamá. Esses países precisam validar a indicação brasileira para que ela possa ser efetivada. A sede do Banco Mundial fica em Washington, capital dos Estados Unidos.

O Ministro deixa o país depois de receber inúmeras ameaças de morte que envolvem inclusive membros da sua família e também corre o risco de prisão devido a sua fala no vídeo divulgado de forma pouco republicana pelo Ministro do STF Celso de Melo. A saída do Ministro deixa claro a todos os brasileiros o quanto as liberdades individuais e de expressão estão sendo restringidas dia após dia pelo ativismo judiciário.

Informações: Agência Brasil