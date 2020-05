Governo do DF decide manter academias e salões de beleza fechados

Na última segunda-feira (11), o presidente Jair Bolsonaro publicou no Diário Oficial da União (DOU) um decreto ampliando a lista de atividades com permissão para trabalhar durante a pandemia do coronavírus, acrescentando academias, salões de beleza e barbearias. Mesmo com a decisão, o governador Ibaneis Rocha restringiu a ampliação, segundo ele a abertura desses setores não é seguro no momento.

A medida presidencial não força os governadores e prefeitos a abrirem os serviços incluídos na lista, porque o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que estados e municípios têm autonomia para determinar medidas de distanciamento social. Contudo, permite os gestores que quiserem abrir essas atividades em suas regiões.

Atualmente existe uma restrição de ampliação das atividades por parte da Justiça Federal. O Distrito Federal tem 2,8 mil casos de coronavírus e 44 mortes causadas pela Covid-19.

