Governo do DF começa a vacinar idosos com 76 a 78 anos nesta sexta (26)

Com a chegada de mais doses da vacina Covishield, desenvolvida pela universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca, o Governo do Distrito Federal irá ampliar o grupo de vacinação para idosos com 76 a 78 anos. Adotando medidas para evitar longas filas e aglomerações, o agendamento será feito exclusivamente pela plataforma vacina.saude.df.gov.br. O site estará disponível para o público-alvo a partir das 16h desta quinta (25).

Segundo a Secretaria de Saúde do DF, o público alvo estimado é de 23.061 pessoas e, o idoso poderá escolher de qual forma irá querer receber a vacina. A secretaria apresenta dois modelos de vacinação: o tradicional (sala de vacina) ou pelo sistema drive-thru.

“O site poderá ser acessado tanto pelo computador quanto pelo celular ou tablet. Caso ninguém consiga fazer o agendamento, a orientação é procurar uma UBS onde os servidores agendarão”, explica o secretário adjunto de Assistência à Saúde, Petrus Sanchez.

Para os profissionais da saúde da rede privada – cerca de 9 mil profissionais que atuam na linha de frente, a vacinação continuará nos locais de trabalhos. Caso haja alguma pessoa do grupo remanescente de 79 anos ou mais que ainda não se vacinaram, irão receber a primeira dose do imunizante a partir de sexta-feira (26).

Cidade

Em Águas Claras, a aplicação da vacinação segue sendo na Faculdade Unieuro. Para receber a primeira e segunda dose nos drive-thru, é obrigatório agendar o serviço, pelo site.

Medidas de agendamento foram adotadas para evitar longas filas – trânsito intenso em Águas Claras – e aglomerações. Só será permitido o agendamento de drive-thru para idosos com 76, 77 e 78 anos que querem receber a primeira dose do imunizante.

Nos atuais moldes de vacinação na capital, o Distrito Federal está vacinando idosos com 79 anos ou mais, pacientes acomodados e profissionais da saúde, além de outros grupos prioritários, mas de ritmo devagar em decorrência do baixo número de doses disponíveis. A partir de sexta-feira (26), idosos com 76 a 78 anos irão receber a primeira dose do imunizante.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, pede à população que tenha calma e lembra que há vacina para todos do grupo prioritário. “Estamos iniciando mais uma etapa de vacinação, que será feita por meio de agendamento, nesta quinta-feira, e terá início a partir desta sexta-feira. Pedimos tranquilidade a todos porque há vacinas suficientes e serão aplicadas por meio de drive-thrus e unidades de vacinação, evitando-se, assim, aglomerações nesses locais”, acrescentou Okumoto.

Os postos drive-thru espalhados pelo DF funcionam das 9h às 17h de segunda à sexta.

Grupos prioritários para vacinação no DF

Idosos com 76 anos ou mais;

Trabalhadores de hospitais privados que atuam na linha de frente mediante a nome na lista;

Pessoas com deficiências institucionalizadas;

Povos indígenas aldeados;

Pacientes em Home Care (SAD-AC);

Pacientes em Home Care privado (agendamento através do Telecovid);

Trabalhadores da Rede Pública de Saúde em todos os níveis de atenção;

Pacientes do Nrad AD2 e AD3;

Idosos com +60 anos residentes em Instituições de longa Permanência para idosos (asilos, casas de repouso);

Trabalhadores dos Serviços de Atenção Pré-Hospitalar (Samu, etc);

Resgatistas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.



Veja os locais de vacinação no DF clicando aqui

