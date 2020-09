Espaço em Águas Claras oferece atendimentos gratuitos na campanha de Setembro Amarelo

Em setembro, como mês de campanha nacional de prevenção ao suicídio, o Espaço JAI, em Águas Claras, disponibiliza atendimento gratuito à população. A ação social contempla Yoga, Terapias Integrativas e Medicina Tradicional Chinesa, como forma de contribuir com o bem-estar e a saúde mental da comunidade.

A iniciativa partiu do grupo de profissionais especializados que uniu conhecimento e solidariedade na luta contra o suicídio. O objetivo dos voluntários é tentar reduzir a estatística nacional de pessoas, 32, que tiram a própria vida todos os dias, o equivalente a uma pessoa a cada 45 minutos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Além disso, o Brasil é o país com maior percentual de depressão na América Latina, chegando a 5,8% da população, o que corresponde a 12 milhões de brasileiros.

O atendimento gratuito será liberado mediante agendamento prévio, pelo e-mail [email protected] As vagas são limitadas por especialidade, conforme horário e data de atendimento dos profissionais: Ravi Interaminense (Arteterapia e Yoga), Luiza Vieira (Psicóloga) Ângelo Amaral (Medicina Tradicional Chinesa) e Giorgia Barreto (Psicanálise e Terapias Integrativas).

SOBRE O ESPAÇO

O ambiente surgiu há um ano com o objetivo de proporcionar às pessoas momentos de bem-estar, equilíbrio e autoconhecimento. O espaço conta com um ambiente agradável, intimista, acolhedor e com uma equipe de colaboradores especializados e multidisciplinares que atuam de forma humanizada em seus processos de autoconhecimento. O espaço promove cuidado integral – corpo, mente e espírito; e o despertar da consciência do indivíduo com muito carinho, respeito, dedicação e profissionalismo.

O Espaço oferece Yoga, Terapias Integrativas (Reiki, Aromaterapia, Florais de Bach e Saint Germain, Cromoterapia, Alinhamento Energético e Terapia de Cristais) e Medicina Tradicional Chinesa (Acupuntura, Ventosaterapia, Auriculoterapia, Moxabustão, Massagem Tuiná, Fitoterapia Chinesa e New Seitai ), Arteterapia e Psicanálise.

SERVIÇOS:

Em caso de dúvida, os interessados podem entrar em contato também pelo telefone (61) 9907-5182 (WhatsApp). O Espaço JAI é localizado na Avenida Parque Águas Claras, quadra 301, conjunto 4, lote 2, salas 201 e 202, Águas Claras.

Atendimento gratuito: Yoga, Terapias Integrativas, Grupos Terapêuticos para homens e mulheres e Medicina Tradicional Chinesa

Inscrições ou Informações: [email protected](e-mail) | (61) 9907-5182 (WhatsApp)

Redes: @espaçojai (Instagram) | Espacojai (Facebook)