Dois dias depois da reabertura, justiça manda GDF retomar com lockdown nesta quinta-feira

Após o Governo do Distrito Federal revogar e conceder abertura do comércio na capital, a 3ª Vara Federal Cível do Distrito Federal decidiu que o Distrito Federal volte a fechar o comércio e atividades que foram retomadas na segunda-feira (29).

Na decisão da magistrada Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, a juíza determina que poderá haver possibilidade de reabertura caso a ocupação dos leitos de UTI na rede pública para pacientes com Covid-19 abaixe. Também na decisão, a magistrada também concluiu que para possa haver a flexibilização, a lista de espera terá que ter menos de 100 pacientes.

No atual momento, a lista de pacientes é 271 pacientes com Covid-19. Na rede pública, a ocupação dos leitos é de 96,92%. Os dados são da Secretaria de Saúde.

Com números crescentes de casos e novo recorde de mortos desde do início da pandemia, totalizando 94 óbitos nesta terça-feira (30), a juíza federal determinou que a decisão seja cumprida imediatamente conforme estabelecido e que contará com a fiscalização mais rigorosa, com cumprimento do decreto anterior. O governador Ibaneis Rocha (MDB) prometeu recorrer da decisão.

“O colapso do sistema de saúde público e privado no DF é demonstrado, ainda, por medidas radicais, como o fechamento do pronto socorro do Hospital Sírio Libanês, que, na sua unidade de Brasília, também adiou cirurgias eletivas e alguns exames invasivos. A suspensão dos serviços, conforme noticiado pela imprensa, valerá por até 15 dias e é motivada pela alta demanda de pacientes graves de Covid-19″, assinalou a juíza federal.

Comércios que irão fechar

Para entendermos, todos os setores que estavam abertos antes da revogação do decreto na segunda-feira (29) estão mantidos, como academias. Atividades como comércio de rua – que inclui lojas de calçados, roupas, tecidos e empresas de tecnologia – poderiam abrir das 11h às 20h. Os shoppings e centros comerciais, o horário estabelecido era das 13h às 21h.

O que não poderia funcionar

Eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público;

Atividades coletivas de cinema, teatro e museus;

Clubes recreativos, inclusive a área de marinas;

Utilização de áreas comuns de condomínios residenciais;

Boates e casas noturnas;

Atendimento ao público em shoppings centers, feiras populares e clubes recreativos (nos shoppings centers ficam autorizados o funcionamento de laboratórios, clínicas de saúde e farmácias e o serviço de delivery. Nas feiras livres e permanentes fica autorizada a comercialização de gêneros alimentícios, vedado qualquer tipo de consumo no local);

Estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes e afins;

Salões de beleza, barbearias, esmalterias e centros estéticos;

Quiosques, foodtrucks e trailers de venda de refeições;

Comércio ambulante em geral.

O que poderia funcionar (até 22h)

Supermercados, hortifrutigranjeiros e comércio atacadista;

Mercearias, padarias e lojas de panificados;

Açougues e peixarias;

Instituições de ensino particulares (da educação infantil até universidades);

Academias de esporte de todas as modalidades;

Lojas de conveniência e minimercados em postos de combustíveis exclusivamente para a venda de produtos;

Serviços de fornecimento de energia, água, esgoto, telefonia e coleta de lixo;

Toda a cadeia do segmento de construção civil;

Cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião,

Toda a cadeia do segmento de veículos automotores;

Agências bancárias, lotéricas, correspondentes bancários, call centers bancários e postos de atendimentos de transportes públicos;

Bancas de jornal e revistas;

Centros de distribuição de alimentos e bebidas;

Empresas de manutenção de equipamentos médicos e hospitalares;

Escritórios e profissionais autônomos

Lavanderias, exclusivamente no sistema de entrega em domicílio;

Cartórios, serviços notariais e de registro;

Hotéis, mantendo fechadas as áreas comuns;

Óticas;

Papelarias;

Zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins;

Atividades industriais, sendo vedado o atendimento ao público;

Atividades administrativas do Sistema S;

Cursos de Formação de policiais e bombeiros.

Continuariam funcionando 24 horas

Hospitais;

Clínicas médicas e veterinárias;

Farmácias;

Postos de gasolina;

Funerárias.

Foto: DF Legal/Divulgação

