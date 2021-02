Distrito Federal tem o melhor índice de imunizados do país

O Distrito Federal aplicou 85.763 doses de vacinas contra o novo coronavírus (Sars-Cov-2), causador da Covid-19, até a noite desta quarta (3). Este número equivale a 2,8% dos mais de três milhões de habitantes. O que coloca o DF em primeiro lugar em vacinação proporcional à população entre as unidades da Federação, apresentando mais que o dobro da média nacional (em torno de 1,08%). O bom ritmo nas aplicações já faz a Secretaria de Saúde (SES) se planejar para ampliar o público-alvo da campanha. Com a chegada de mais 60 mil doses do imunizante, entre 6 e 7 de fevereiro, provenientes do Ministério da Saúde, a pasta estuda incluir a faixa etária de 75 a 79 anos para vacinação a partir da próxima semana. “A princípio, vamos terminar a imunização do grupo prioritário da saúde e avançar na faixa etária dos idosos entre 75 e 79 anos, que calculamos serem 38 mil pessoas. Isso será deliberado pelo Comitê de Vacinação na noite de hoje (3)”, afirma o subsecretário de Atenção Integral à Saúde, Alexandre Garcia. A SES reforça que a inclusão do novo grupo não exclui os outros que já estavam sendo vacinados anteriormente. Além disso, como informou a Agência Brasília, o Telecovid está sendo utilizado única e exclusivamente para agendamento de vacinação de idosos com mais de 80 anos com dificuldade de locomoção, acamados ou pacientes de home care privado. O imunizante vem sendo aplicado em 40 pontos de vacinação, sendo onze por drive-thru (sete mistos e quatro exclusivos). A Secretaria de Saúde avalia aumentar o número de postos de vacinação em todo o DF, porém tal medida também depende da chegada de mais doses de imunizantes.

*informações Agência Brasília

