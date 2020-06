Distrito Federal atinge a marca de 400 mortos por Covid-19

Nesta segunda-feira (22), o Distrito Federal superou a marca de 400 moradores mortos pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Com 24 óbitos registrados nas últimas 24 horas, o número de falecimentos chegou a 410.

Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pelo Governo do Distrito Federal (GDF). As informações foram atualizadas às 18h07.

As vítimas mais recentes residiam em Ceilândia, Taguatinga, Plano Piloto, Recanto das Emas, Planaltina, Guará, Gama, Santa Maria, Sobradinho, Águas Claras, Brazlândia e Vicente Pires.

Além dos óbitos de residentes do Distrito Federal, faleceram outras 40 pessoas que moravam em outras unidades da Federação e estavam em tratamento na rede de saúde do DF. Considerando esses casos, o número de mortes chega a 449.

Ao todo, 34.148 pessoas já foram infectadas na capital do país. Nas últimas 24h, 921 novos diagnósticos entraram para a estatística oficial. A quantidade de pacientes que se recuperaram da Covid-19 também subiu: são 21.930, de acordo com as informações mais atualizadas.

