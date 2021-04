DFÁguasClaras incentiva campanha de doação de alimentos de vacinação

A pandemia do novo coronavírus que dura mais de um ano fechou as portas de diversos estabelecimentos no Distrito Federal, suspendeu aulas presenciais nas escolas públicas e privadas, impactou a economia com perda de empregos e, com isso, muitas famílias passam necessidade, com incerteza do como será o dia de amanhã.

Com a esperança de dias melhores após a chegada da vacina e a ampliação do público-alvo, a Subchefia de Políticas Sociais e Primeira Infância do gabinete do governador Ibaneis Rocha (MDB), em parceria com a Secretaria de Saúde organizaram a “Solidariedade Salva” no drive-thru de Águas Claras, além dos outros 49 locais de vacinação espalhados na capital.

Ideia abraçada pelo DFÁguasClaras, a iniciativa tem como objetivo ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, com doações de alimentos e cestas básicas. As equipes da Defesa Civil e os militares do Corpo de Bombeiros estarão de prontidão nos pontos de vacinação para receber as doações.

“É uma iniciativa incrível do poder público na vacinação solidária. Ajudará muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social em Águas Claras e em outras regiões da capital. O DFÁguasClaras incentiva e apoiará nessa linda iniciativa”, disse o jornalista do DFÁguasClaras, Pablo Giovanni.

Além dos postos de vacinação – sendo 15 deles drive-thru – as doações também podem ser entregues em pontos de coleta nas redes de supermercados Caíque, Super Top, Super Veneza, Cerramix, Superbom, Pravocê, Dona de Casa, Comper, Big Box e Ultrabox.

Doar, seja alimentos ou outros utensílios é se dedicar a uma causa que salva vidas, pois garante a sobrevivência de famílias necessitadas.

