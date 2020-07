DF ultrapassa 900 mortes pelo coronavírus

No último domingo (12), foi publicado pela Secretaria de Saúde, o Boletim Epidemiológico do Distrito Federal. Até às 18h:00 foram notificados no Distrito Federal 70.712 casos confirmados de COVID-19, 2.306 casos novos em relação ao dia anterior.

Do total de casos notificados, 57.262 (81,0%) estão recuperados e 902 (1,3%) evoluíram para óbito. Destes óbitos, 75 são de residência de outros estados, sendo 70 de Goiás (entorno), um do Amapá, um da Bahia, dois do Rio de Janeiro e um do Tocantins.

Do total de casos confirmados, os maiores números absolutos estão na faixa etária de 30 a 39 anos. Considerando-se apenas os residentes do Distrito Federal, as maiores incidências dos casos confirmados estão nos grupos de 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50 a 59 anos. A letalidade do Distrito Federal é de 1,3%, sendo que a maior letalidade por faixa etária está no grupo de 80 ou mais.

Dos casos residentes do Distrito Federal, a Região Sudoeste tem o maior número de casos confirmados, Taguatinga com 4.897 casos, Samambaia com 4.861, Águas Claras com 2.765, Recanto das Emas com 2.123 e Vicente Pires com 922 infectados. As maiores incidências foram registradas nas Regiões Administrativas Paranoá e Sobradinho.

dados Secretaria de Saúde

