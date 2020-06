DF registra 365 novos casos nas últimas 18 horas

Nas últimas 18 horas, o Distrito Federal notificou 365 novos casos e 14 mortes por coronavírus. Os dados do Painel Covid-19, do Governo do Distrito Federal (GDF), foram atualizados às 12h01 desta sexta-feira (26/06).

As novas ocorrências elevam a 39.236 o número de infectados e a 476 a quantidade de óbitos na capital do país. O balanço anterior, divulgado na noite dessa quinta-feira (25/06), indicava 38.871 contaminados e 462 vítimas.

As vítimas mais recentes da estatística local moravam em Ceilândia, Taguatinga, Plano Piloto, Recanto das Emas, Guará, Santa Maria, São Sebastião, Águas Claras, Riacho Fundo, Paranoá e Riacho Fundo II.

Na capital do país também faleceram 47 residentes de outras unidades da Federação. Se contabilizadas essas ocorrências, a quantidade de mortes por Covid-19 vai a 523.

Dos 39.236 infectados por coronavírus, 27.683 (70,6%) se recuperaram. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal considera como recuperados aqueles pacientes que tiveram os primeiros sintomas há mais de 14 dias e não estão hospitalizados.

Ceilândia lidera a lista de casos com 3386, Plano Piloto logo depois com 2064, Águas Claras fica em 9° lugar com 1371 infectados. Porém, com a taxa de recuperação, atualmente há 11.030 ativos com Covid-19.

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras