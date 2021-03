Decreto de lockdown define uso de áreas de lazer em condomínios como suspensas no DF

Com lockdown decretado na última sexta-feira (26) e entrado em vigor no domingo (28) após alterações no texto, várias restrições foram estabelecidas em diversos ambientes, incluindo as áreas comuns de condomínios. O DF conta com 17.578 condomínios, de acordo com dados da Abrassp.

Para o presidente da Associação Brasileira de Síndicos e Condomínios (Abrassp), Paulo Roberto Melo, não há possibilidade de áreas comuns de condomínios ficarem fechadas, já que são os únicos meios de circulação, como elevadores, escadas e corredores.

“Com o novo decreto, as áreas comuns de lazer dos condomínios devem ficar fechadas. Mas as áreas comuns de circulação não têm como ficarem fechadas, porque são elevadores, escadas e corredores. As pessoas têm de circular”, afirmou o presidente da Seccional Brasil da Associação Brasileira de Síndicos e Condomínios (Abrassp), Paulo Roberto Melo.

Refúgio dos locais como parques e espaços abertos, as áreas de lazer dentro dos condomínios funcionam como distração dos pais e criançada em um ambiente próximo a residência. De acordo com o decreto publicado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), os locais não poderão receber os moradores até daqui 15, quando o governador prometeu flexibiliar atividades na capital, mas, apenas quando o número de casos, mortes e lotações de UTIs entrarem em queda.

Como sugestão, o presidente da associação indicou, durante o período de restrição nos locais de área de lazer: reformas e manutenções, como adequação de acessibilidade, pintura, pisos e iluminação.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.